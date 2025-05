Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas compartilha homenagem ao humorista: ‘Gratidão’

Thales Bretas, que foi casado com Paulo Gustavo por cinco anos, fez uma homenagem ao humorista, neste domingo, 4, data que marca quatro anos da morte do artista por conta de complicações da Covid-19.

Nas redes sociais, o médico ressaltou principalmente a importância da exposição “Paulo Gustavo: Rir É Um Ato de Resistência” como forma de ajudar a diminuir a saudade do marido. O casal era pai de dois meninos, Gael e Romeu, 5, gerados por duas barrigas de aluguel nos EUA.

“Esse ano consegui colocar um pouquinho da saudade e da gratidão por tudo que vivi ao lado do Paulo Gustavo na @exposicaopaulogustavo. Sinto que o que fiz por ele foi em vida: nos amamos, nos respeitamos, nos apoiamos, nos admiramos, construímos uma família e um presente lindo juntos!”, escreveu Thales nas redes sociais.

“Nosso legado, tudo o que conquistamos, o apoio que conseguimos, o que representamos pra nossa comunidade e o amor que nossa família recebe, coloquei num museu pra apreciação de todos que amam essa estrela tão brilhante e especial que abrilhantou nossos dias”, seguiu.

“Construir isso com meus filhos, na exposição e todos os dias das nossas vidas, é perpetuar esse amor que os gerou e que atingiu tantas outras famílias no mundo. O amor edifica, solidifica, sustenta, transforma. É a maior potência da humanidade. Muito amor pra vcs…”, finalizou.

A exposição em homenagem ao humorista está em exibição no ‘MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói’, até o dia 1º de junho. Na inauguração da mostra, a mãe do ator, Déa Lucia mandou uma mensagem aos admiradores do filho dela.