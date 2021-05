Viúvo de Paulo Gustavo se revolta com boatos de nova relacionamento: ‘Estou sofrendo muito’

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, postou um desabafo nas redes sociais em tom de revolta. O desabafo de Thales acontece depois de circular nas redes sociais um rumor de que ele estaria conhecendo outra pessoa, após a morte de Paulo Gustavo, vítima de complicações da Covid-19.

“Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada nem ninguém! Um luto que o Brasil inteiro está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida”, escreveu o médico em seu Instagram.

“Estou pedindo ajuda para tomar medidas cabíveis e processar jornalistas irresponsáveis que não deveriam nem ter essa profissão e seus veículos! Inventar aspas, relatos de pessoas e histórias descabidas é crime! Espero que ainda tenhamos justiça nesse país, ja´q ue dignidade não há! Nem vacina…”, concluiu.

Veja também