Viúvo de mulher que morreu com Kobe Bryant em acidente emociona público cantando na TV; veja o vídeo Esposa do cantor era treinadora de basquete e estava no voo de helicoptero que matou 8 pessoas, entre elas Kobe e sua filha Gigi Bryant

O viúvo de uma treinadora de basquete, que morreu no mesmo acidente aéreo que vitimou Kobe Bryant, sua filha Gigi, e mais 6 pessoas, participou do programa “America’s Got Talent”, dos Estados Unidos e cantou “Against All Odds” (Contra todas as probabilidades, olhe para mim agora), de Phil Collins, em homenagem a esposa Christina Mauser. Ele foi aplaudido de pé e recebeu o carinho dos três filhos do casal.



– Eu sou um cantor e estou aqui por causa da minha esposa… Nós dois éramos professores e nos aposentamos do ensino para que eu pudesse me dedicar à música em tempo integral. Ela teve a oportunidade de treinar basquete feminino com Kobe Bryant, mas em 26 de janeiro de 2020, perdi minha esposa no mesmo acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant – disse Matt Mauser, ao entrar no palco.

Christina Mauser deixou marido e três filhos (Foto: Reprodução/ America’s Got Talent)

– Quando ela foi embora naquele dia, ela me beijou e disse ‘eu te amo’. Essa foi a última coisa que minha esposa me disse. Toda a sua vida muda em um segundo – disse ele, emocionado.

– Gostaria de ter certeza que meus filhos, apesar de todo o pesar que passamos durante esse ano, isso não vai definir quem nós somos como família. Quero que meus filhos vejam que é preciso encontrar felicidade na vida e é preciso seguir em frente. Se isso, de alguma forma, puder ajudar meus filhos a alcançarem seus sonhos, é isso que eu quero – completou.

Causas do acidente

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) apontou em fevereiro deste ano que as prováveis causas para a queda do helicóptero que matou Kobe Bryant, sua filha Gianna e mais seis pessoas, entre elas, a esposa do cantor.

O NTSB avaliou que a “má tomada de decisão do piloto de voar em alta velocidade” e a “provável pressão auto induzida de terminar a viagem” resultaram “desorientação espacial e perda de controle da aeronave”.

Veja o vídeo compartilhado no Twitter pelo “American’s Got Talent)

.@MattMauser delivered a touching a performance that we will never forget. pic.twitter.com/cLth8i42fE — America’s Got Talent (@AGT) July 7, 2021

