Viúvo de Mc Katia desabafa sobre morte da cantora: ‘Quero acreditar que iremos nos reencontrar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 21:31 Compartilhe

O viúvo de MC Katia, DJ LD, lamentou a morte da cantora nas redes sociais nesta quarta-feira, 16. Em stories no Instagram, o artista revelou que está com insônia devido ao luto.

Katia morreu neste domingo, 13. Recentemente, ela vinha passando por problemas de saúde, quando foi internada para retirar um mioma no útero no início de julho, sofrendo uma trombose e amputação de sua perna direita pouco depois.

Em uma selfie com a cantora, o DJ escreveu: “Sem você está tudo sem sentido”. Em seguida, ele lamentou: “Sem sono nenhum. Saudades, meu Deus, está difícil”.

Em outro story, LD ainda compartilhou uma homenagem: “Meu bem, eu faria qualquer coisa para ter você aqui como antes, para sentir seus braços nos meus, seu olhar no meu. Você é o grande amor da minha vida e todos os dias morro de saudade por você não estar mais aqui”.

“Quero acreditar que um dia iremos nos reencontrar. Se essa hora chegar, meu amor, eu prometo abraçar seu corpo e jamais soltar. Descanse em paz e cuide de mim sempre que puder”, concluiu.

MC Katia

MC Katia, ‘a Fiel’, começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro em 2000 com a música Ata Vai Me Pegar. A artista deu voz às mulheres das favelas cariocas e se afastou da cena em 2008, após o lançamento de Cabeça pra Baixo.

Na época, ela sofreu um acidente e ficou três anos longe dos palcos. Seu retorno mais marcante aconteceu em 2020, na participação da música Rainha da Favela, de Ludmilla. A faixa homenageava grandes nomes femininos do funk, como Valesca Popozuda, MC Carol de Niterói e Tati Quebra Barraco.

Tati, inclusive, chegou a compartilhar a ‘vaquinha’ para ajudar Katia. “O funk não venceu só porque o seu MC favorito emplacou mais um recorde. A verdadeira realidade do funk é essa aqui”, havia escrito em uma postagem no Twitter.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias