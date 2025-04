Viúvo de Gilberto Braga mostra foto inédita de casamento com ator: ‘Dia tão importante’

Viúvo do autor de novelas Gilberto Braga, o decorador Edgar Moura Brasil compartilhou em suas redes sociais um registro inédito do seu casamento com o ator Cristhian Vieira.

“Foi uma alegria ter compartilhado um dia tão importante e especial para nós com todos vocês”, escreveu na publicação. O casamento aconteceu no apartamento em que o viúvo e o dramaturgo viveram no Arpoador, no Rio de Janeiro.

Edgar foi casado com Gilberto Braga por 48 anos e ficou viúvo em outubro de 2021. Desde 2023, ele vive um relacionamento com Cristhian, que além de ator é advogado.

Antes da cerimônia, os dois passaram por Nova York, para uma “despedida de solteiro”. O casal também anunciou que doaria o mesmo valor recebido em presentes para o Retiro dos Artistas.