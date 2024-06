Viúva, Silvia Poppovic apresenta novo namorado: ‘Nova oportunidade de ser feliz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2024 - 14:36 Para compartilhar:

O amor está no ar! A apresentadora Silvia Poppovic, 69 anos, aproveitou o clima de romance com a chegada do Dia dos Namorados para revelar que está vivendo um novo amor. Nesta terça-feira, 11, ela usou as redes sociais para apresentar o namorado, o advogado Álvaro Luís Fleury Malheiros, de São Paulo.

“Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!”, escreveu a comunicadora na legenda da publicação no Feed do Instagram.

Silvia Poppovic foi casada com o médico Marcello Bronstein, que morreu no dia 25 de novembro de 2022, aos 78 anos. Ele havia sido diagnosticado com leucemia um ano antes e chegou a receber transplante de medula óssea da filha do casal, Ana, que hoje tem 24 anos.

