Viúva revela promessa que Cid Moreira não conseguiu cumprir

Viúva de Cid Moreira (1927-2024), Fátima Sampaio revelou que o ex-apresentador do “Jornal Nacional” não conseguiu cumprir uma promessa que fez a ele em vida.

Em entrevista ao “Fantástico”, a jornalista disse que não compartilhou a gravidade do quadro de saúde do narrador porque tinha esperanças de que ele se recuperaria.

“A gente andou muito por esse Brasil, fez coisas lindas, talvez por isso eu queria um pouquinho mais. Eu achei que a gente ia comemorar os 100 anos. Eu combinei isso com ele, e ele não cumpriu a parte dele”, lamentou.

Fátima ainda contou como foi seu último contato com o marido, antes de sua morte, no dia 3 de outubro, aos 97 anos. Ela compartilhou as últimas palavras do marido, em um desabafo.

“Eu li o salmo 23 para ele, e falei: ‘Eu sentarei à mesa ao seu lado e vou brindar diante de todos a sua glória, e o Senhor estará para sempre comigo’. E ele respondeu assim: ‘Eu só estou aqui por tua causa, eu não estou aguentando mais'”, relatou a Maria Júlia Coutinho.