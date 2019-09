Viúva de Mr. Catra lamenta ‘sumiço’ de diversos amigos e elogia Anitta

A viúva do cantor Mr. Catra, Silvia Regina Alves, lamentou o ‘sumiço’ de diversos amigos do funkeiro após sua morte, ocorrida em 2018, em entrevista à Marie Claire na última segunda-feira, 9.

“O Catra era um cara que, aparentemente, era rodeado de amigos. Após a morte dele, dá para contar nos dedos da minha mão as pouquíssimas pessoas que nos procuraram. Grande parte daqueles que se diziam amigos do meu marido nunca me deram nenhum telefonema”

“Muitos artistas, cantores e até amigos do dia a dia, que frequentavam a nossa casa e faziam parte da nossa história, eu nunca mais vi”

Silvia também comentou sobre o anúncio feito pela cantora Anitta de que sua música em parceria com Cardi B contará com uma participação póstuma de Mr. Catra, e de que o dinheiro arrecadado com os direitos autorais será destinado aos familiares do funkeiro.

“Todo o meu respeito à Anitta. Ela poderia ter tomado outras atitudes e tinha várias opções. Mas foi além de simplesmente gravar uma música do Catra, estendendo também a mão à nossa família. Nós estamos muito felizes e gratos”, afirmou.