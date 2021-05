Viúva de MC Kevin não revela senha de celular à polícia, que investiga relações sexuais em varanda

A advogada criminalista Deolane Bezerra, viúva do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, não forneceu a senha de seu celular ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP, na Barra da Tijuca, no Rio.

Segundo informações do jornal “Extra”, o aparelho foi apreendido nessa segunda-feira (17), durante os depoimentos prestados por ela como testemunha no inquérito que apura a morte do funkeiro.

Deolane estava na suíte 1302 de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio , com Kevin, que caiu da varanda do apartamento 502. O artista estaria tendo relações sexuais com a modelo fitness Bianca Domingues, que tinha conhecido o artista hora antes em um quiosque do calçadão da praia. Na ocasião, o funkeiro estava acompanhado pelo também MC Victor Elias Fontenelle e outros amigos.

Por lei, ninguém é obrigado a entregar equipamentos eletrônicos desbloqueados à polícia.

No velório do funkeiro, Deolane criticou as “falsas amizades” do marido: “Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sangue-suga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida”, disse

