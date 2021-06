Viúva de MC Kevin homenageia cantor com colar de R$ 45 mil

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, resolveu homenagear o marido com um colar avaliado em R$ 45 mil. O funkeiro morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, e para eternizar sua memória, a advogada apareceu no Instagram usando um colar gravado com a imagem do dia em que o casal ficou noivo.

“Saudades eu tenho a todo momento”, escreveu Deolane na legenda. A joalheria responsável por criar a peça foi Fabinho Alianças, que pertence ao joalheiro Fabio. Ele revelou à Quem que o acessório foi criado por ele especialmente para presentear a viúva.

Confira:

