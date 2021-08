Viúva de MC Kevin confronta ação de MC VK contra testemunha de morte do cantor

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, confrontou uma ação de Victor Elias Fontenelle, conhecido como MC VK, contra uma testemunha da morte do funkeiro. As informações são do UOL.

Os advogados de MC VK apresentaram uma queixa-crime por calúnia e difamação contra o cantor português Fernando Dimmy Junior após ele afirmar que viu o cantor incentivar MC Kevin a se pendurar na sacada do prédio onde caiu.

Deolane disse que foi ela quem pediu que investigasse a testemunha. “Eu fiz essa requisição para saber se ele estava lá no quarto de hotel, vendo tudo. Eu pedi que o delegado investigasse, se não fosse por registros de check-in, que fosse por câmeras. Aqui não tem tonta, não. Mas investiga lá a garota de luxo. Ela também fala que você estava na sacada. Investiga não, denuncia ela. Você sabe! Então, para vocês que estavam me pedindo um posicionamento, é isso: eu que fiz questão que fosse investigado se o rapaz estava lá mesmo”, afirmou.

Deolane ainda afirmou que sabe que Victor estava na sacada junto com o ex-marido. “Eu sei, Victor, que você estava lá na sacada. E você também sabe. Anjinho… só falta a auréola, né?”, afirmou.

