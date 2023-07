Viúva de Leandro rebate críticas por ser mãe aos 47 anos: ‘Mal-amada ou infeliz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 17:43 Compartilhe

Viúva do sertanejo Leandro, Andrea Mota, 47 anos, está nas nuvens após ter sido mãe pela quinta vez recentemente.

Apesar da alegria com a chegada do novo membro à família, ela revelou aos seus seguidores no Instagram, no último domingo (09), que tem enfrentado críticas devido à sua gravidez considerada tardia.

O pequeno Gabriel, que nasceu em abril, é fruto de seu casamento com Fernando Alves Carmo. Os dois também são pais de Fernando e Felipe.

A loira também é mãe de Lyandra, 27, e Leandrinho, 25, do seu relacionamento com o cantor sertanejo, falecido em novembro de 1998.

Após ser questionada por uma internauta em sua caixinha de perguntas, Andrea Mota confessou ter sido alvo de críticas.

“Recebeu críticas por ser mãe novamente?”, quis saber uma seguidora.

“Muitas. A maioria sempre vai nos criticar”, respondeu ela.

Andrea explicou como lida com os comentários negativos.

“Só perco tempo com coisas boas. No caso destes comentários ruins, eu nem leio e também não preciso apagar. Se a pessoa me segue e ainda comenta mal, deve ser muito mal amada ou infeliz. Tenho dó”, disparou a viúva do sertanejo.

