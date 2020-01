Viúva de Kobe fala sobre tragédia: ‘Não há palavras para descrever nossa dor’

Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, fez na noite desta quarta-feira a sua primeira manifestação pública desde a morte do marido e da filha Gianna, no domingo, em um acidente de helicóptero ocorrido em Calabasas, nas proximidades de Los Angeles. Ela usou uma rede social para agradecer pelas mensagens de apoio que tem recebido e prestar uma homenagem a Kobe e Gianna.

Em uma publicação no Instagram, Vanessa disse que os últimos dias foram terríveis para ela e suas outras três filhas – Natalia, Bianka e Capri – e que elas vão lutar para encontrar forças para ir em frente, apesar da tragédia.

“Não há palavras suficientes para descrever nossa dor neste momento. Não sei o que nossa vida nos reserva a partir de hoje, e é impossível imaginar a vida sem eles. Mas acordamos todos os dias tentando seguir em frente porque Kobe e nossa menina Gigi estão brilhando para iluminar nosso caminho”, escreveu Vanessa Bryant. “Nosso amor por eles é eterno, isto é, imensurável. Eu só queria poder abraçá-los, beijá-los e abençoá-los. Tê-los aqui conosco para sempre.”

Na mensagem, a viúva do superastro do basquete disse estar também muito abalada pela morte das outras sete pessoas que estavam no helicóptero com Kobe e Gianna. “Estamos também devastadas pelas famílias que perderam seus entes queridos no domingo, e compartilhamos nossos pêsames intimamente.”

Vanessa informou que a Fundação Mamba Sports, criada por Kobe, organizou uma arrecadação de fundos para ajudar as famílias das vítimas do acidente. Os interessados podem realizar doações no site MambaOnThree.org.

Pedindo respeito à sua privacidade em um momento tão dramático, ela ressaltou o quanto Kobe e Gianna eram amados pelos fãs do ex-jogador, o que ficou ainda mais claro depois da tragédia.

“Eu me conforto ao saber que Kobe e Gigi sabiam que eram profundamente amados. Nós éramos incrivelmente abençoados de tê-los nas nossas vidas. Eles eram nossas lindas bênçãos e foram tirados de nós muito cedo.”

Algumas horas antes, a ex-modelo havia feito um pequeno gesto para expressar seu luto. Ela trocou a foto de perfil no Instagram para uma em que Kobe e Gianna se abraçam. Outra mudança foi feita antes da publicação recente: ela abriu a caixa de comentários para os fãs.