Viúva de João Carreiro faz desabafo após morte do cantor: ‘Cadê meu amor?’

07/01/2024 - 8:00

Por meio das redes sociais, Francine Caroline, viúva do cantor mato-grossense João Carreiro, que morreu aos 41 anos na última quarta-feira, 3, lamentou a partida do marido. O sertanejo não resistiu às complicações de uma cirurgia para colocação de uma válvula no coração. Carreiro sofria com um Prolapso da Válvula Mitral, também conhecido como “sopro” cardíaco.

Nos Stories do Instagram, Francine escreveu: “Cadê meu amor que quando eu sinto me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe?”.

Quem era João Carreiro?

João Carreiro nasceu em 24 de novembro de 1984 em Cuiabá, no Mato Grosso. O início de sua jornada na música aconteceu com apresentações em bares e eventos universitários. Em 2009, lançou do álbum “Os Brutos do Sertanejo” (Som Livre), que gravou em dupla com Hilton Cesar Serafim, o Capataz.

No álbum estão registradas canções de sua autoria como “Faculdade da Pinga”, “Descartável”, “Eu só Sei te Amar” e “Campo Grande/Cuiabá”. Também presente no CD de 2009, criada em co-autoria com Jadson, a música “Bruto rústico e sistemático” entrou para a trilha sonora da novela da TV Globo “Paraíso” (2009).

Já em 2018, em colaboração com Jads & Jadson, Carreiro lançou o álbum “Brutos de verdade”, também pela Som Livre. No CD, o artista participou de faixas como “Não Toco Não” e “Anjo Caipira”.

No Spotify, plataforma de streaming de músicas, João conta com 1,8 milhões de ouvintes mensais. Entre as canções mais populares, estão “Bagulho é Loco Mano”, registrado ao vivo em um de seus últimos álbuns (“Ao Vivo em Campo Grande, Pt 1”) e “Quadros”, música gravada em colaboração com a dupla Fiduma & Jeca em 2015.

