Viúva de João Alberto receberá mais de milhão de reais de indenização do Carrefour

Milena Borges Alves, viúva de João Alberto Silveira Freitas, assinou um acordo milionário pela morte do seu marido em novembro de 2020, com o Carrefour, nesta sexta-feira (28). Beto, como era conhecido, foi morto após ser espancado por seguranças no estacionamento de uma unidade da rede em Porto Alegre.

Segundo apurou o UOL, Milena disse que ela já estava “muito desgastada” com a negociação, e que agora pretende processar a empresa terceirizada Vector, responsável pela segurança da unidade. Ela receberá um valor entre 1,1 milhão de reais e 5 milhões de reais de acordo com o advogado Hamilton Ribeiro.

A defesa de Milena acredita que o valor é baixo, já que um valor “razoável” para o acordo com o Carrefour seria o valor que a família de George Floyd receberá da cidade de Minneapolis, onde o homem negro foi morto após ser asfixiado por um policial branco: cerca de 150 milhões de reais.

Em 2018, o Carrefour desembolsou 1 milhão de reais pela morte do cachorro Manchinha, espancado por um segurança de uma unidade do supermercado em Osasco (SP). Na época, a rede doou o dinheiro para um fundo destinado a combater maus-tratos aos animais na cidade paulista.

“Desde o primeiro momento, nossa principal prioridade foi dar o suporte necessário para os familiares, na parte psicológica e financeira. Conseguimos avançar rapidamente nos acordos com todos os familiares e hoje concluímos o último acordo com a senhora Milena”, disse João Senise, vice-presidente de RH do Carrefour.

