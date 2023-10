Viúva de Gugu manda recado e emociona o filho, João Liberato, no ‘Domingão com Huck’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 20:16 Compartilhe

O último ‘Domingão com Huck’, 8, deu o que falar. No palco da atração global, o filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, participou do quadro ‘Batalha do Lip Sync’, contra João Guilherme Silva, filho de Faustão, e a dupla recebeu homenagens das famílias.

João Augusto recebeu recados de familiares e se emocionou com as declarações da mãe, Rose Miriam.

“As raízes são muito importantes. Queria reforçar a importância da sua presença aqui. Que seja a primeira de muitas. Que sua carreira seja brilhante”, disse o comandante do programa, Luciano Huck.

“Que legal ver você aí no palco do Domingão com o querido Luciano Huck. O querido fez com que você amadurecesse rapidamente e hoje você é um homem íntegro, generoso, amoroso. Esse perfil me lembra alguém. É preciso ter coragem para estar aí”, disse a tia de João Augusto, Aparecida Liberato.

“Até hoje é difícil assistir vídeos do meu pai porque é muita emoção, tristeza, saudade… Só tenho a agradecer pela oportunidade que você me deu para poder honrar ele”, disse João Liberato.

“Prazer e honra imensa te mandar esse recado. Desde pequeno que a mamãe sabe que você seguiria essa trajetória da comunicação. O papai foi amado por todos os brasileiros. Você será assim também. Eu te desejo tudo de bom”, disse Rose.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias