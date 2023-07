Viúva de Gal Costa é acusada de golpes, ameaças e relacionamento abusivo com a cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 12:08 Compartilhe

Wilma Petrillo, empresária e viúva de Gal Costa, foi acusada por ex-funcionários e amigos da cantora por ameaças, golpes financeiros e relacionamento abusivo. Em uma reportagem especial publicada na revista “Piauí“, os entrevistados a apontaram, ainda, como responsável por falir a artista, com quem estava junto há 25 anos.

À reportagem, o médico Bruno Prado, que era amigo do casal, relatou que Wilma o pediu emprestado mais de R$ 10 mil para realizar uma cirurgia nos olhos, mas não o pagou no prazo combinado. Após as cobranças, a empresária teria o ameaçado de revelar sua orientação sexual aos seus pais. O pagamento só foi realizado após ele relatar o caso para Gal. Mesmo assim, a empresária ameaçou agredi-lo. Por isso, Bruno decidiu se afastar.

Já o produtor Rodrigo Bruggermann, descreveu Wilma como a pior pessoa com quem lidou no meio artístico. “Além de ser grosseira, ela fazia mudanças de última hora e aplicava taxas surpresa”, declarou. Segundo ele, a empresária não permitia a esposa fazer participação especial em shows de outros artistas e, “provavelmente nem deixava os convites chegarem até ela”.

Outro produtor, Ricardo Frugoli acusou Wilma de fazer Gal perder oportunidades de shows no Brasil e na Europa. “Durante muito tempo, fui o cara que não deixou a bomba explodir. Continuar ali era importante para protegê-la do que vinha acontecendo na carreira e dentro de casa”, desabafou. Contudo, denunciou a empresária por ameaças e, quatro dias depois, foi demitido.

Outro ex-funcionário descreveu a conta bancária da cantora como “um buraco negro”, com dívidas de restaurantes, mensalidade escolar do filho da cantora, Gabriel, pagamentos de empregados e Receita Federal dos Estados Unidos. Inclusive, amigos disseram que a artista justificou a falta de shows nos Estados Unidos como medo de ser presa, visto que Wilma vendeu um imóvel dela no país e não arcou com as dívidas dos impostos devidos.

Sobre o relacionamento do casal, um funcionário declarou ser abusivo. Segundo ele, chegou a presenciar uma briga em que a cantora questionou o trabalho da mulher como empresária. Além disso, a artista teria dito que se separassem, Wilma levaria metade de tudo que ela tinha, “sem nunca ter trabalhado de verdade para conseguir alguma coisa”.

Wilma também foi acusada de afastar a cantora da família. Procurada, ela ignorou a reportagem; seu advogado ainda mandou uma advertência à revista, para barrar a publicação, sob pena de “medidas judiciais cabíveis”.

