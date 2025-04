Viúva de famoso e provas radicais: saiba todas as novidades do Power Couple Brasil 7

Após um hiato de dois anos, o ‘Power Couple Brasil’, reality show de casais da Record, retorna à emissora de Edir Macedo em sua sétima edição, na próxima terça-feira, dia 29 de abril. Nesta nova temporada, a atração será comandada pelo casal de apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites, que são casados na vida real.

Na tarde de quinta-feira, 24, a reportagem da IstoÉ Gente marcou presença na coletiva de lançamento do ‘Power Couple 7’, que aconteceu em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, e revela todas as novidades do reality, que está repaginado, com provas eletrizantes e radicais, participantes polêmicos, novas dinâmicas e todos os detalhes exclusivos do cenário luxuoso da mansão onde os 14 casais ficarão confinados.

Apresentadores

A 7ª edição do Power Couple Brasil marca a estreia de Rafa Brites e Felipe Andreoli como contratados da Record. Eles darão uma nova dinâmica ao jogo, conforme anunciou a emissora. Esta é a primeira vez que o Power, que já foi apresentado por Roberto Justus (2016–2017), Gugu Liberato (2018–2019) e Adriane Galisteu (2021–2022), será comandado por um casal.

“Vai ser um privilégio, vai ser especial a gente, como casal, comandar esse jogo. De alguma maneira, quando você está em casal, você faz mais parte desse jogo do que quando você está ali só comandando. Você tem outra pessoa para trocar, concordar, discordar. A gente se dá muito bem, mas temos estilos diferentes. A gente já se imaginou até como participante”, disse Andreoli na coletiva de imprensa.

“Estou trabalhando com meu ídolo. Eu sou a maior fã do Felipe”, declarou Rafa.

Felipe Andreoli e Rafa Brites (Foto reprodução: Record TV)

Quem são os participantes?

A fórmula continua a mesma: os casais vão testar sua sintonia e resistência emocional e física em provas desafiadoras, tudo sob os olhos atentos do público. Os limites dos casais serão testados em desafios de resistência, estratégia e relacionamento.

Neste ano, a escolha do elenco de casais promete muito entretenimento, jogo e polêmicas. Nomes conhecidos por outros reality shows marcaram a 7ª edição, como Dhomini, campeão do BBB 3; Gretchen, que já participou do programa em 2019 com outro marido e de A Fazenda 5; e Silvia, viúva de MC Catra, funkeiro que morreu em 2018.

“É um elencaço. Acho que a gente caprichou nesses casais. Vão render muito. Costumo falar que o histórico de memes será refeito com sucesso, porque a gente tem tudo para ter uma temporada incrível. A gente teve um hiato de três anos e quer trazer para esta temporada o que teve de melhor nas outras”, disse Rodrigo Carelli, diretor do Power Couple Brasil.

Felipe Andreoli, Rodrigo Carelli eRafa Brites (Foto reprodução: Record TV)

Ana Paula e Antony

Juntos há seis anos, Ana e Antony são ex-participantes do reality Ilhados com a Sogra, da Netflix.

Bia e Gui

Os mais jovens da temporada, Bia e Gui têm 20 e 22 anos. Ele ficou famoso como o Davi da novela Carrossel.

Carol e Radamés

Juntos desde 2020, o ex-jogador de futebol e ex-Fazenda entra no programa com sua esposa Carol.

Cris e Kadu

Cris e Kadu estão juntos desde 2015, Kadu é ator e tem 72 anos. Cris, tem 52, é fitness influencer e atleta wellness.

Dhomini e Adriana

Campeão do BBB3, Dhomini traz sua experiência em reality shows para o Power Couple, ao lado da esposa Adriana, com quem está desde 2005.

Emilyn e Neguinho

O apresentador e a dentista se conheceram em uma festa de peão em 2022.

Fran Piaia e Junior

Ex-BBB Francine Piaia agora investe na produção de conteúdo adulto ao lado do marido, Junior.

Gi e Eros

Gi e Eros se conheceram na a faculdade. Ele tem 41 anos é ator, humorista e participou do ‘Pânico na TV’, ‘A Praça É Nossa’ e criou o grupo de humor ‘Pagode da Ofensa’.

Giovanna e Diego

O casal ficou conhecido no De Férias com o Ex Caribe em 2023.

Gretchen e Esdras de Souza

Veterana no Power Couple, a cantora retorna ao reality ao lado do atual marido, o músico Esdras. Gretchen já participou do programa em 2019, quando ainda era casada com Carlos Marques.

Rayanne Morais e Victor Pecoraro

O casal de atores está junto há três anos e planejam em breve ter filhos.

Natália e Eike

O casal se conheceu em um after party na casa de Anitta. Eike é ator e Natália é influenciadora digital.

Silvia e André Barbellos

Viúva de MC Catra, Silvia encontrou o amor novamente ao lado de André.

Tali e Rafael Pessina

O casal formado por Tali e o repórter Rafael Pessina ganhou os holofotes após um pedido de casamento ao vivo.

A nova decoração da mansão

Nesta sétima edição do programa, a decoração da mansão possui cores fortes e muitos detalhes metálicos, dando um ar chique e elegante. A sala conta com um mega sofá que contorna o ambiente, posicionado em frente a um telão vertical. A decoração da cozinha, da sala de jantar e do banheiro segue a mesma linha exuberante, com itens luxuosos enfeitando cada espaço.

Um corredor vermelho dá acesso aos quartos dos casais, que têm frutas como tema: Kiwi, Cacau, Melancia, Jabuticaba, Abacaxi, Pêssego, Uva, Cupuaçu e Jaca. Este último é o cômodo ‘perrengue’, com móveis menos confortáveis.

Cada quarto tem um tamanho diferente e itens exclusivos, mas todos possuem algo em comum: um aromatizador com o cheirinho da fruta correspondente. O aroma faz a decoração se transformar em algo ainda mais sensorial — os casais vão, de fato, viver a experiência completa.

A Suíte Power tem a Romã como tema, e o acesso ao local se dá por meio da área externa, separada dos demais quartos. Por lá, o casal vai aproveitar uma cama gigantesca, frigobar, banheira de hidromassagem e TV.

Na área externa, dominam os tons terrosos, além de academia, piscina e uma barraca — a mais temida por um dos casais, que não terá boas noites de sono no dormitório improvisado.

Provas e dinâmicas do reality

Os casais apostam até R$ 40 mil por prova e precisam cumprir a tarefa para garantir o valor. O montante acumulado ao longo da temporada por cada dupla define o prêmio final, que será levado para casa pelos campeões.

A “Prova dos Casais” é fundamental para o destino dos participantes, pois define quem estará em risco na DR da semana. Apenas os pombinhos que vencerem o desafio garantem imunidade e ficam livres da eliminação.

Vão para a DR da semana, correndo risco de eliminação, os casais que acumularem o pior saldo financeiro, perderem a “Prova dos Casais” e forem os mais votados pela casa. A definição acontece ao vivo na quarta-feira, e a expectativa pelo resultado se estende até o dia seguinte. O público é quem decide!

Na quinta-feira, a dupla com o menor número de votos deixa o programa. A cada nova temporada, a Mansão Power é renovada com decorações temáticas nos quartos, palco da convivência e da disputa entre 13 parceiros amorosos e famosos.

A dinâmica do jogo inclui desafios específicos: a “Prova dos Homens” explora habilidades e estratégias masculinas, enquanto a “Prova das Mulheres” testa o elenco feminino de maneira especialmente desafiadora. Esta última, além de exigir conhecimento e táticas, já colocou as participantes frente a seus maiores medos, em provas que envolveram cobras, ratos e baratas em temporadas anteriores.

A sintonia do casal é testada na etapa final: a ‘Prova dos Casais’ avalia a comunicação, a colaboração e a confiança entre os parceiros, em desafios que só podem ser superados com união e decisões em conjunto.