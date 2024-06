Viúva de Erasmo Carlos compartilha texto saudoso em homenagem a aniversário do cantor

“Alguém se atentou às suas cores favoritas? Verde e azul são sempre as melhores para você. Fez a playlist sozinho? Com qual música você escolheu acordar hoje? Vai usar tênis ou chinelo? Quem vai dobrar a manga da sua camisa? Já sabe que pedido vai fazer na hora de soprar as velas? Tem secador de cabelo? Um dia especial merece seu melhor cabelo. Não se esqueça do perfume. Prefere colônia ou Vetiver? Aqui está friozinho, eu te diria para usar o Vetiver.”