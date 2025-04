Viúva de Eduardo Imamura fala pela 1ª vez após morte do piloto e do filho

Aline Torres Imamura, esposa do piloto de Fórmula 1600 Eduardo Imamura, 35 anos, se manifestou pela primeira vez após a morte do marido e do filho do casal, Bernardo, de 7, vítimas de um acidente envolvendo a caminhonete em que ele estava com a família e um caminhão. A tragédia aconteceu na tarde do último sábado, 5, na BR-153, em Marília/SP.

Eduardo morreu ainda no sábado. A criança foi levada gravemente ferida para o Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu e morreu na madrugada de terça-feira, 8. Aline e mais um parente estavam no veículo, mas sofreram ferimentos leves.

Nesta quarta-feira, 9, a viúva fez um longo desabafo nas redes sociais em homenagem ao marido e ao filho.

“Meus eternos amores, sempre estaremos juntos, nada irá me separar de vocês. Amo vocês além da vida”, escreveu ela ao compartilhar uma série de registros da família através dos Stories do Instagram.

“Obrigada por tantos ensinamentos e presentes, meus amores”, acrescentou ela, que ainda reportou outras homenagens no Feed.

Como foi o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete dirigida por Eduardo Imamura invadiu a pista contrária no km 218 da rodovia BR-153 e bateu de frente em um caminhão, por volta das 15h30 de sábado. O motorista do caminhão conseguiu controlar o veículo, depois de alguns segundos, e não se feriu. A caminhonete de Imamura ficou totalmente destruída.

Confira declaração de Aline ao marido e ao filho:

“Sempre juntos. 14 anos de amor, quase 15 fazíamos em 7 de junho. Muitas aventuras, quanto companheirismo, quantos sonhos compartilhados. Piloto de fórmula, piloto de motocross, esportista, empresário, pilateiro, sempre se cuidando muito bem, alimentação regrada, natural, vaidoso, engomado, cheiroso, uma parceria.

Deus transbordou esse amor há 7 anos e veio o Bento, abençoado. Já escolhemos o nome no dia que descobrimos que era menino, no chá revelação, e guardamos até a chegada dele, extremamente desejado por nós dois, você babando, sentindo tudo que uma grávida sentia. Aí veio minha coleção de Melissa que você fez para mim, e os desejos, nossos desejos de comer, passear, treinar… Nos divertíamos.

SEMPRE juntos, Bento campeão antecipou e veio 16/03/2018, nosso maior sonho sendo realizado. Ficamos juntos no hospital a noite inteira e no outro dia seu maior sonho sendo realizado, piloto em Interlagos. Foi correr seu grande sonho sendo realizado há 7 anos. Eu com nosso maior sonho sendo realizado há exatos 7 anos, e nós aqui torcendo por você, todos nossos gostos, jeitos, trejeitos eram iguais, idênticos. A gente fazia extremamente tudo junto, o Bento é nosso maior bem, maior riqueza, desejado, amado, fazemos sempre o máximo, em TUDO MESMO, para ele, por ele e por nós. Esse ano quase não saiu a festa dele de 7 anos. Na quinta você disse: vai dar. Três dias antes fizemos tudo e foi nosso melhor sonho mais uma vez!

Obrigada por sempre dividirmos nossas vidas, como já disse o padre Waldemar lá quando noivamos, há 14 anos, éramos almas gêmeas que viemos viver na terra, uma família que veio viver seus melhores anos juntos. Meus anjos, nem em sonho pensei nisso um dia, porém sei que preciso estar com vocês novamente, pois são meus maiores amores, minhas maiores bênçãos, meus maiores sonhos e desejos.

Meu príncipe, te pegava no colo todos os dias, te levava para o sofá, montava sua bandeja de café da manhã de hotel que você tanto gostava. Quanto cuidado, carinho e amor você nos ensinou a ter um com o outro, beijava, abraçava, te penteava. Meu primeiro cliente de todas as manhãs, vaidoso, cheiroso, só ia para a escola depois que tomava banho… Estudioso, bilíngue, motoqueiro, toca violão, faz taekwondo, menino sensacional, elogiado por todos em todos os momentos, nunca ninguém me falou uma crítica sobre você.

Eu sempre fui a sua leoa, não com você, né? Como dizia… Mas com os outros. 7 anos de intenso amor, aprendizados sensacionais, tanto que ultimamente a mãe já dizia que vocês estava com 26 anos, competindo com Pai e Pedrinho na moto, ficava nervoso se não te dava lado da passagem, sempre campeão em tudo, sempre o melhor, você e seu pai sempre os números 1, tudo que vocês fazem sempre muito bem feito, a competição entre os dois sempre muito acirrada, eu amo compartilhar com vocês, amo nossa vida juntos, amo nós 3″.