Viúva de Claudinho, da dupla com Buchecha, afirma que ainda não recebeu a herança do cantor

Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, da Record TV, Vanessa Alves, viúva do cantor Claudinho, da dupla com Buchecha, revelou que, mesmo após 21 anos da morte do marido, ela e a filha, Andressa Mattos, de 24 anos, ainda não receberam a herança deixada pelo artista.

“Nós duas somos as herdeiras diretas e a Justiça não vê isso. Sempre tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali que vai embargando, né. Dependemos disso, né?”, disse Vanessa.

Segundo a advogada de Vanessa, o inventário de Claudinho demorou para ser concluído e os bens do cantor estão bloqueados. “Tem um ano e meio mais ou menos que conseguimos pegar o inventário. Podemos, sim, afirmar, que todos os direitos estão sendo pagos corretamente. Assim que sair o término do inventário, elas vão receber os direitos delas que estão lá e que estão bloqueados”, contou.

Em seu desabafo, Vanessa ainda confessou que precisou se desfazer de algumas coisas de casa para manter o sustento de Andressa.

“Precisei me desfazer das coisas que tinha aqui porque precisava do dinheiro para manter a casa, manter minha filha”, completou.

