Viúva de Chico Anysio está internada em estado grave por complicações da Covid-19

A viúva de Chico Anysio, Malga di Paula, foi internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por complicações da Covid-19. Ela foi hospitalizada no último dia 27 de junho.

“O Hospital de Clínicas de Passo Fundo informa que a paciente Malgarete de Paula foi admitida no dia 27 de junho de 2021. Encontra-se internada para tratamento clínico na Unidade de Terapia Intensiva. A paciente apresenta quadro clínico grave, porém estável. Malgarete de Paula está recebendo o suporte necessário pelas equipes multidisciplinares do HC”, disse o boletim médico emitido nesta quinta-feira (01) assinado por Gustavo Picolotto, médio pneumologista.

