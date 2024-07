Viúva de cantor que morreu eletrocutado durante show no Pará se pronuncia: ‘Momento tão difícil’

Relembre o caso

O cantor Ayres Sasaki, 35 anos, morreu, na noite do último sábado, 13, ao receber uma descarga elétrica quando se apresentava no palco, em um hotel de Salinópolis, no Pará. Ele estava se apresentando no momento em que uma pessoa com corpo molhado o teria abraçado.

No momento do contato, o músico recebeu uma descarga elétrica e acabou morrendo no local.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Salinópolis. Segundo a Polícia Civil do Pará, testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.