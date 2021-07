Viúva de Adriano da Nóbrega se casa com empresário que devia dinheiro ao miliciano

Oito meses após a morte do ex-capitão do Bope e miliciano Adriano da Nóbrega, sua viúva, Júlia Emília Mello Lotufo, casou-se novamente. Seu novo companheiro é o empresário Eduardo Vinícius Giraldes Silva que, segundo investigadores da Polícia Federal, mantinha negócios com o miliciano e lhe devia dinheiro. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, a polícia acredita que, por trás do casamento, exista algum tipo de negócio ilícito entre o empresário e o ex-chefe da milícia de Rio das Pedras e da Muzema, na zona oeste do Rio. Júlia teria ficado com a herança proveniente do crime de Adriano.

A PF diz que o empresário contraiu um empréstimo com Adriano em maio de 2018. O miliciano mantinha em seu ramo de negócios ilegais um esquema de agiotagem, e os dois teriam se conhecido por intermédio de um coronel da Polícia Militar da ativa que também era cliente do miliciano.

Ainda de acordo com O Globo, o casamento de Júlia e Giraldes veio à tona no pedido de defesa dela para que sua prisão fosse revogada. Os advogados incluíram a declaração de união estável nos autos.

O relatório de Inteligência da PF informa que Giraldes foi condenado a oito anos e três meses de prisão por associação criminosa, falsificação e uso de documento particular, furto mediante fraude e furto qualificado, em primeira instância.

Ainda de acordo com o jornal, apesar da condenação, Giraldes virou empresário, dizendo ser dono da Azeite Royal, tendo investido, desde 2018, em publicidade do produto importado, patrocinado os quatro grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro e um lutador de MMA.

