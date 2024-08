Vittia tem prejuízo de R$ 17,7 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 13:07 Para compartilhar:

São Paulo, 14 – A fabricante de insumos e defensivos biológicos Vittia reportou prejuízo líquido de R$ 17,7 milhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 21,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia ficou negativo em R$ 18,1 milhões, contrastando com o resultado negativo de R$ 18,6 milhões registrado no segundo trimestre de 2023.

Apesar do prejuízo, a receita líquida da Vittia cresceu 37,3% no período, passando de R$ 72,8 milhões no segundo trimestre de 2023 para R$ 99,9 milhões no mesmo período de 2024.

Segundo o CFO da Vittia, Alexandre Frizzo, o segundo trimestre é tradicionalmente marcado pela entressafra, o que afeta os resultados.

“É o trimestre com a menor representatividade do ano e, devido ao baixo nível de receita, esperamos naturalmente um prejuízo. Isso se deve ao fato de que mantemos uma estrutura fixa ao longo do ano, que não é compensada pela receita reduzida deste período”, disse ele.

Em nota, o CEO da Vittia, Wilson Romanini, afirmou que a empresa saiu fortalecida do cenário de ajuste global vivido pelo mercado de insumos em 2023 e está bem posicionada para continuar capturando o crescimento do segmento. “O produtor voltou a olhar atentamente para a rentabilidade e com isso já sentimos importante melhoria no mercado.”