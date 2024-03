Vittia tem lucro líquido de R$ 41,26 milhões no 4º tri, queda de 16,2% ante 1 ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 8:46 Para compartilhar:

O Grupo Vittia, produtor de defensivos biológicos e inoculantes e nutrição especial de plantas, registrou lucro líquido de R$ 41,26 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 16,2% ante igual período do ano anterior, quando o lucro havia sido de R$ 49,26 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 49,94 milhões no 4tri23, queda de 16,6% ante o mesmo período de 2022 (R$ 59,91 milhões). Já a receita líquida foi de R$ 243,3 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 5,7% ante o quarto trimestre do ano anterior.

O grupo disse que o quarto trimestre foi desafiador para o agronegócio, “principalmente em função do cenário climático desfavorável no início de plantio da safra verão”, o que teve impactos diretos sobre a cadeia de insumos. A Vittia disse que o momento frustrou as expectativas da companhia de uma demanda aquecida “que traria a recuperação dos indicadores de receita e rentabilidade do negócio no ano fiscal.”

Em 2023, a Vittia teve lucro líquido de R$ 97,30 milhões, queda de 34% ante o ano anterior. A receita líquida em 2023 recuou 11,2%, para R$ 756,11 milhões, enquanto o Ebitda ajustado foi de R$ 141,75 milhões, queda de 34,9%.

