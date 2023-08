Vittia: entrada de pedidos em julho e agosto é 60% superior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 15:37 Compartilhe

São Paulo, 11/08 – O presidente do Grupo Vittia, Wilson Romanini, disse, em teleconferência com investidores nesta sexta-feira, que a companhia sempre teve um primeiro semestre menor e um segundo semestre “mais forte”, em termos de receita. Segundo o executivo, neste ano, produtor rural retardou a compra de insumos em virtude da preocupação em relação aos custos das lavouras, mas já é possível perceber “de forma muito clara” uma inversão de cenário. “As entradas de pedidos nos meses de julho e agosto foram 60% superiores ao mesmo período do ano passado.”

Segundo o executivo, o cenário do agronegócio ainda é “bastante interessante”. “A rentabilidade permanece para o produtor em praticamente todas as culturas, algumas culturas com posicionamento neste momento um pouquinho mais difícil, mas com expectativa positiva para frente”, disse Romanini, citando a perspectiva de nova safra recorde e maior adoção de produtos biológicos.

