Vittia anota prejuízo líquido de R$ 14,56 milhões no 2º trimestre

O Grupo Vittia, que produz defensivos biológicos e inoculantes e nutrição especial de plantas, registrou prejuízo líquido de R$ 14,56 milhões no segundo trimestre de 2023, ante lucro de R$ 5,28 milhões em igual período do ano anterior. A companhia reportou receita líquida de R$ 72,78 milhões no segundo trimestre do ano, queda de 53,6% ante o período de abril a junho do ano anterior.

O Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 18,56 milhões no segundo trimestre do ano, ante um resultado positivo de R$ 15,69 milhões um ano antes. Já a margem Ebitda ajustada ficou negativa em 25,5%, ante margem de 10% em igual período de 2022.

“O segundo trimestre de 2023 apresentou um cenário desfavorável para a comercialização de insumos, porém acreditamos que os fundamentos para o setor continuam a ser positivos para o ano e que a demanda será retomada no segundo semestre, especialmente para tecnologias inovadoras e sustentáveis que podem contribuir para aumento de produtividade em cenário mais desafiador para o produtor”, disse nesta quinta-feira (10) a administração da empresa, em comunicado de apresentação dos resultados, depois do fechamento do mercado.

Conforme a Vittia, uma confluência de fatores inibiu a comercialização de insumos, como dificuldades na negociação da safra de verão com cenário desfavorável de preço, atrasos na comercialização que levaram a atrasos no planejamento da próxima safra e queda dos preços das commodities, tanto das cotações internacionais como do preço pago para o produto no interior do Brasil. “Esse cenário de preço impactou tanto a comercialização da safra 2022/2023, como também as vendas antecipadas da safra 2023/2024, alavanca importante para o início das compras de insumos e, dado que a tendência de queda persistiu ao longo do primeiro semestre, o produtor enxergou que a postergação das compras vinha beneficiando o seu custo de aquisição.”

