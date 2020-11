Vitoriosos por nocaute no UFC Vegas 12 são recompensados e faturam US$ 50 mil em bônus por performance Kevin Holland, Alexander Hernandez, Adrian Yanez e Miles Johns brilharam no UFC Vegas 12 e faturaram US$ 50 mil cada; confira todos os detalhes:

Realizado no último sábado (31), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 12 marcou a despedida de Anderson Silva da organização. O brasileiro acabou sendo nocauteado por Uriah Hall no quarto round, no entanto, o card contou também com outros protagonistas, que foram devidamente recompensados após o fim da edição. A organização não escolheu uma “Luta da Noite” e resolveu optar por premiar quatro lutadores com o bônus de “Performance da Noite”: Kevin Holland, Alexander Hernandez, Adrian Yanez e Miles Johns foram os felizardos e garantiram, cada um, US$ 50 mil.

Integrando o card principal do evento, Kevin Holland precisou de pouco mais de dois minutos para sair vencedor. Diante de Charlie Ontiveros, o americano aplicou uma queda e viu seu adversário, ao ter o impacto com o solo, lesionar o pescoço e desistir verbalmente da luta, que foi interrompida imediatamente pelo árbitro central. Com isso, Holland conquistou seu quarto triunfo consecutivo na organização.

Os outros três premiados do card deram um verdadeiro show na luta em pé. Alexander Hernandez, Adrian Yanez e Miles Johns – este último fazendo a luta de abertura do evento – não deram chances a Chris Gruetzemacher, Victor Rodriguez e Kevin Natividad, e derrotaram seus respectivos oponentes por nocaute.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 12

UFC Apex, Las Vegas (EUA)

Sábado, 31 de outubro de 2020

Card principal

Uriah Hall derrotou Anderson Silva por nocaute técnico no 4R

Bryce Mitchell derrotou Andre Fili por decisão unânime dos jurados

Kevin Holland derrotou Charlie Ontiveros por desistência verbal no 1R

Greg Hardy derrotou Maurice Greene por nocaute técnico no 2R

Thiago Moisés derrotou Bobby Green por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Alexander Hernandez derrotou Chris Gruetzemacher por nocaute técnico no 1R

Adrian Yanez derrotou Victor Rodriguez por nocaute no 1R

Sean Strickland derrotou Jack Marshman por decisão unânime dos jurados

Jason Witt finalizou Cole Williams com um katagatame no 2R

Dustin Jacoby derrotou Justin Ledet por nocaute técnico no 1R

Miles Johns derrotou Kevin Natividad por nocaute no 3R

