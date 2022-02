Vitórias de Milan e Napoli embolam ponta da tabela da Série A

SÃO PAULO, 7 FEV (ANSA) – A derrota da Internazionale no clássico contra o Milan e a vitória do Napoli sobre o Venezia no final de semana embolaram as primeiras posições da Série A do Campeonato Italiano. A vantagem dos nerazzurri, que seguem na ponta da tabela, caiu para somente um ponto em relação aos dois rivais.

No último sábado (5), a Inter saiu na frente dos rossoneri no San Siro, mas o centroavante francês Olivier Giroud estava em um dia inspirado e marcou os dois gols da virada milanista, que venceu por 2 a 1. Vale destacar que os interistas também pararam na boa exibição do goleiro Mike Maignan.

O time do técnico Stefano Pioli ainda teve Theo Hernández expulso no final do derby e entrou em campo sem os centroavantes Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, que estão lesionados.

A Inter sofreu sua segunda derrota na atual edição da liga italiana, mas ainda lidera o torneio com 53 pontos. O Milan, por sua vez, chegou aos 52 e ocupa a terceira colocação, tendo o Napoli como outro grande rival na briga pela ponta da classificação, já que as duas equipes possuem a mesma pontuação.

No Estádio Pierluigi Penzo, os napolitanos fizeram um jogo seguro e venceram o Venezia por 2 a 0. Os tentos da vitória da equipe liderada por Luciano Spalletti foram marcados no segundo tempo por Victor Osimhen e Andrea Petagna. Com o resultado, os azzurri chegaram aos mesmos 52 pontos do Milan e estão na vice-liderança graças ao saldo de gols.

Entre outros jogos, a Juventus não teve vida fácil ao bater o Hellas Verona por 2 a 0, tanto que os dois gols da Velha Senhora foram marcados pelos estreantes Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

Os piemonteses chegaram aos 45 pontos e ocupam a quarta colocação, já que a Atalanta foi surpreendida em casa pelo Cagliari e desceu um degrau na classificação.

A Fiorentina, que entrou em campo pela primeira vez sem Vlahovic, sofreu uma pesada derrota para a Lazio. Em um jogo irreconhecível, a Viola foi superada por 3 a 0 e ocupa a oitava colocação, enquanto o time da capital entrou na zona dos seis primeiros da tabela.

Uma partida que chamou atenção na 24ª rodada do Campeonato Italiano foi a elástica vitória da Sampdoria sobre o Sassuolo.

No segundo jogo sob o comando de Marco Giampaolo, os genoveses derrotaram os neroverdi por 4 a 0 no Estádio Luigi Ferraris e respiraram na luta contra a zona do rebaixamento.

Veja os resultados da 24ª rodada Roma 0 x 0 Genoa Inter 1 x 2 Milan Fiorentina 0 x 3 Lazio Atalanta 1 x 2 Cagliari Bologna 0 x 0 Empoli Sampdoria 4 x 0 Sassuolo Venezia 0 x 2 Napoli Udinese 2 x 0 Torino Juventus 2 x 0 Verona Salernitana x Spezia – 7/2, 16h45 (horário de Brasília) (ANSA).

Saiba mais