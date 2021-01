Vitória x Operário-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h15 (de Brasília), pela 32ª rodada da Série B

Em situações parecidas na tabela, Vitória e Operário-PR fazem um dos dois jogos de domingo da 32ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 18h15 (de Brasília) no estádio Barradão, em Salvador.

De um lado, o Vitória busca uma vitória para se afastar do Z-4. A equipe ocupa atualmente a 15ª posição, com 36 pontos – apenas um a mais que o Náutico, 17º colocado. E a fase do Rubro-Negro baiano não é boa. Nas duas últimas rodadas, duas derrotas – para Oeste e CSA, ambas fora de casa.

Do outro, o Operário-PR quer engatar a segunda vitória consecutiva no torneio após vencer o Juventude por 3 a 0. A equipe está em 12º, com 41 pontos, e pode se afastar de vez da zona da degola em caso de novo triunfo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Data e horário: 03/01/2021, às 18h15

​Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

Onde ver: SporTV e Premiere

VITÓRIA (Técnico: Mazola Júnior)

Yuri; Van, Maurício Ramos, Wallace e Rafael Carioca; Guilherme Rend (Romisson), Lucas Cândido e Dudu; Thiago Lopes, Ewandro e Léo Ceará.

Desfalques: Alisson Farias, Ronaldo e Vico (lesionados)

OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)

Martín Rodríguez; Sávio, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Jiménez, Marcelo e Tomas Bastos; Douglas Coutinho, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

Desfalques: Alex Silva, Clayton, Jean Carlo e Bonfim (lesionados)

