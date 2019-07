Vitória volta a vencer após sete rodadas e deixa a lanterna da Série B

O Vitória finalmente voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Após sete partidas, o time baiano bateu o Criciúma por 2 a 0, no Barradão, pela décima rodada, e deixou a lanterna. O experiente Anselmo Ramon foi o destaque da partida, marcando os dois gols.

Com o resultado, o Vitória chegou a sete pontos, ultrapassando América-MG e Guarani, ambos com cinco pontos. No entanto, os dois ainda jogam na rodada. O primeiro time fora da zona da degola é o Vila Nova, que também tem um jogo a cumprir e soma dez pontos. Esta foi a primeira vitória do time sob o comando do técnico Osmar Loss, ex-Corinthians e Guarani.

Um pouco acima, na 12ª colocação, está o Criciúma, com 12 pontos. A equipe catarinense ainda sonha em se aproximar das primeiras posições, mas está ficando perigosamente perto da parte inferior da tabela.

Debaixo de muita chuva, o primeiro tempo foi de poucas emoções no Barradão. As duas equipes se mostravam mais preocupadas em evitar os ataques adversários do que em construir suas próprias jogadas ofensivas.

Com muita marcação e pouca inspiração, o placar não poderia ser outro senão o empate sem gols. O único lance que chegou a levar algum perigo foi uma cobrança de falta de Felipe Gedoz, que passou a esquerda do gol do Criciúma.

Na segunda etapa, o Vitória melhorou e passou a pressionar em busca do primeiro gol. Depois de algumas chances desperdiçadas, Anselmo Ramon abriu o placar aos 20 minutos. O atacante roubou a bola do zagueiro Derlan, saiu na cara do gol e deu um toque na saída do goleiro Luiz.

Apenas seis minutos mais tarde, o mesmo Anselmo Ramon ampliou. Dessa vez o centroavante aproveitou belo cruzamento de trivela de Matheus Rocha e se atirou na bola para completar de cabeça, sacramentando a vitória por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 11ª rodada da Série B. O Vitória enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, enquanto o Criciúma vai ao Rei Pelé, em Maceió (AL), encarar o CRB.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 x 0 CRICIÚMA

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Baraka, Léo Gomes, Ruy (Nickson) e Felipe Gedoz (Lucas Cândido); Wesley (Thiaguino) e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

CRICIÚMA – Luiz; Marcos Vinícius, Platero, Derlan e Marlon; Liel, Jean Mangabeira (Bruno Cosendey) e Eduardo (Caíque); Reis, Léo Gamalho e Vinícius (Julimar). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 20 e aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Gomes e Anselmo Ramon (Vitória); Marcos Vinícius, Platero, Liel, Eduardo e Caíque (Criciúma).

ÁRBITRO – Adriano Milczvski (PR).

RENDA – R$ 32.672,00.

PÚBLICO – 3.386 pagantes.

LOCAL – Estádio do Barradão, em Salvador (BA).