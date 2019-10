Vitória vira na Arena Pantanal e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Vitória, com gols de Caicedo e Everton Sena, virou para cima do Cuiabá por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, na Arena Pantanal, e deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela 28ª rodada.

O resultado colocou o Vitória no 15º lugar, com 32 pontos, dois acima da zona de rebaixamento. O Cuiabá, por sua vez, caiu para a 12ª posição, com 36. Rodolfo fez o único gol dos mato-grossenses.

O Cuiabá conseguiu a primeira chance da partida. Aos 17 minutos, Rodolfo recebeu, girou para cima da defesa e bateu firme, mas o goleiro do Vitória fez boa defesa. Aos 26 minutos, Rodolfo abriu o marcador para o clube mandante em cobrança de pênalti. Ele havia sofrido a penalidade máxima de Baraka. Dois minutos depois, Romisson acertou a rede pelo lado de fora e quase empatou o jogo.

O Vitória assustou nos acréscimos. Ao 46 minutos, Carleto bateu falta e o goleiro do Cuiabá, Victor Souza, quase levou um frango. No minuto seguinte, porém, ele evitou o gol de Ramon.

No segundo tempo, o Vitória manteve o ritmo e empatou no primeiro minuto. Caicedo recebeu de Eron e bateu na saída do goleiro do Cuiabá. Aos 13 minutos, o Vitória virou com Everton Sena. Ele aproveitou cruzamento na medida de Carleto e marcou mais um para os baianos.

O clube baiano ainda fez o goleiro Victor Souza trabalhar três vezes. Ele evitou o terceiro gol do Vitória em tentativas seguidas de Jonathan Bocão, Lucas Cândido e Everton Sena. Aos 42 minutos, o Vitória deu números finais com Caicedo, que fuzilou Victor Souza após contra-ataque rubro-negro.

O Cuiabá voltará a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas, quando visitará o vice-líder Sport na Ilha do Retiro, em Recife, pela 29ª rodada. O Vitória, por sua vez, jogará contra o Criciúma no estádio Heriberto Hülse no sábado, às 19h15.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 x 3 VITÓRIA

CUIABÁ – Victor Souza; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino, Jean Patrick (Escobar), Alê e Felipe Marques (Lucas Braga); Matheus Anderson e Rodolfo (Rincon). Técnico: Itamar Schulle.

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Van (Jonathan Bocão), Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Baraka (Chiquinho), Léo Gomes, Lucas Cândido e Romisson; Eron (Zé Ivaldo) e Jordy Caicedo. Técnico: Geninho.

GOLS – Rodolfo (pênalti), aos 26 minutos do primeiro tempo. Caicedo, a 1 e aos 42 minutos, e Everton Sena, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS – Escobar (Cuiabá); Caicedo (Vitória).

RENDA – R$ 33.900,00.

PÚBLICO – 3.130 pagantes.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).