Vitória vence o clássico nordestino contra o Sport e assume a liderança da Série B

Em duelo direto por uma vaga no G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o clássico nordestino por 2 a 1 contra o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 18ª rodada. De quebra, nesta quarta-feira, o time soteropolitano foi ajudado pela derrota do Vila Nova, por 1 a 0, para o Ceará e assumiu a liderança da competição. Rafael Thyere, contra, e José Hugo foram os responsáveis pelo triunfo do Vitória. Camutanga, também contra, foi quem marcou para o Sport.

Com a combinação de resultados, o Vitória assumiu a ponta com 34 pontos, empatado com o Vila Nova, porém, com uma vitória a mais no critério de desempate: 11 a 10. Já o Sport chegou ao quarto jogo sem vencer, sendo a terceira derrota seguida e caiu para a quinta colocação, com 32 pontos.

A primeira etapa foi de bastante equilíbrio. Empurrado pela torcida, o time pernambucano começou mais ofensivo, diversificando os ataques em chutes de fora da área e jogadas de linha de fundo, porém, com dificuldade de acertar o alvo. Quando calibrou a pontaria, com Ewerthon, o zagueiro Wagner Leonardo tirou a bola em cima da linha.

O Vitória aos poucos foi se soltando e equilibrou as ações ofensivas. O visitante também teve uma chance tirada em cima da linha, em chute de Yan Souto, que explodiu em Luciano Juba. O Vitória explorava bem os contra-ataques, principalmente pelo lado direito, com Matheus Gonçalves. E foi dele o cruzamento que saiu o gol, já aos 45 minutos. O atacante foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro, mas na tentativa de cortar, o zagueiro Rafael Thyere acabou mandando contra o próprio patrimônio.

No segundo tempo, o Sport em ritmo forte em busca do empate, que saiu aos seis minutos, em um novo gol contra. Edinho cobrou escanteio fechado à meia altura, Camutanga foi infeliz no corte e marcou contra. O clássico ganhou um novo astral e velocidade e o atacante José Hugo mostrou que tem estrela. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para José Hugo, que no seu primeiro toque na bola, marcou um belo gol, colocando o Vitória em vantagem novamente aos 16 minutos.

Após o gol, o jogo seguiu o mesmo panorama. O Sport tinha a posse de bola, mas seguiu errando demais no último terço de campo, tirando a paciência da torcida presente na Ilha do Retiro. Em vantagem, o Vitória conectava o ataque com velocidade e prendia a bola para gastar tempo. Na reta final, o time se fechou totalmente, suportou a pressão do Sport e segurou a vitória até o apito final.

Fechando o primeiro turno, o Sport entra em campo no domingo, às 18 horas, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA). Já o Vitória fecha a 19ª rodada na segunda-feira, às 19 horas, contra a Chapecoense, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 VITÓRIA

SPORT – Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Fábio Matheus, Ronaldo Henrique (Wanderson) e Labandeira (Alan Ruiz); Edinho (Gabriel Santos), Luciano Juba (Juan Xavier) e Vagner Love. Técnico: Enderson Oliveira.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga e Wagner Leonardo; Railan (Matheuzinho), Gegê, Dudu (Jhonny Lucas) e Felipe Vieira; Wellington Nem (Giovanni Augusto), Osvaldo (Léo Gamalho) e Mateus Gonçalves (José Hugo). Técnico: Léo Condé.

GOLS – Rafael Thyere (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo. Camutanga (contra), aos cinco minutos, e José Hugo, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Railan, Camutanga, José Hugo e Felipe Vieira (Vitória); Igor Cariús (Sport).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 279.875,00.

PÚBLICO – 16.847 torcedores

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).





