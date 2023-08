Vitória vence o Ceará por 1 a 0 e segue na cola do Sport na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 20:58 Compartilhe

O Vitória segue na cola do Sport na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo venceu o Ceará por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador (BA) pela 23.ª rodada. Com 44 pontos, o time baiano é vice-líder, um ponto atrás do líder. O Ceará segue com 33 pontos, em 10º lugar, e ainda longe de seu objetivo que é integrar o G-4 – grupo de acesso – que tem no momento, além de Sport e Vitória, o Novorizontino (42) e o Criciúma (41).

Esta foi a quinta vitória consecutiva do Vitória em seu estádio, confirmando o aproveitamento superior a 80%. Antes tinha batido o Sampaio Corrêa, Novorizontino, Chapecoense e ABC. O Ceará vinha de três jogos sem perder, com dois empates e uma vitória.

Aproveitando o clima festivo da torcida, que transformou o estádio num caldeirão, o Vitória imprimiu ritmo forte no início e abriu o placar aos 12 minutos. Yury Castilho sofreu falta de Erick, dentro da área, e o árbitro marcou pênalti sem pensar duas vezes. Na cobrança o experiente Léo Gamalho foi perfeito. Bateu no alto, no ângulo esquerdo, sem chances para Bruno Ferreira, que caiu do outro lado.

Mesmo atrás no placar, o Ceará não se desesperou, mantendo seu ritmo de jogo de se defender e explorar os contra-ataques. Desta forma, assustou aos 22 minutos numa arrancada de Saulo Mineiro, que bateu cruzado ao entrar na área e ser a bola passar perto da trave.

O time baiano poderia ter ampliado o placar aos 33 minutos, quando Léo Gamalho tentou completar o cruzamento do lado esquerdo, porém, foi travado por um defensor. Na sequência, o Ceará teve as melhoras chances, com o goleiro Lucas Arcanjo fazendo três grandes defesas e garantindo a vitória parcial no primeiro tempo.

Uma cena que chamou a atenção no intervalo foi o atendimento ao meia Giovanni Augusto, do Vitória, sentindo fortes dores nas costelas e sendo amarrado na maca antes de ser encaminhado a um hospital para exames mais detalhados. Em seu lugar entrou Wellington Nem.

O segundo tempo começou num ritmo mais lento, mesmo porque o Vitória se mostrou mais cauteloso, na tentativa de esperar primeiro o Ceará atacar para depois tentar contra-golpear. Os baianos correram muito risco porque ficaram sob pressão durante todo segundo tempo.

O goleiro Lucas Arcanjo fez duas boas defesas e na única vez que falhou, quase o Ceará empatou aos 44 minutos. Após um cruzamento pelo alto, o goleiro tentou dar um soco na bola, no entanto, mandou ela para o meio da área, onde Guilherme Castilho bateu de bicicleta. A bola tirou tinta do travessão e assustou a torcida.

Nos acréscimos Jhonny Lucas cometeu falta violenta em cima de Guilherme Castilho e foi punido com o cartão vermelho. Em seguida, Wellington Nem também fez falta forte num adversário e também foi expulso, deixando o Vitória com dois jogadores a menos.

Na 24.ª rodada o Vitória vai disputar outro jogo diante de sua torcida diante do Botafogo, na sexta-feira (18), às 19h. O Ceará só volt a campo no outro domingo (20) em casa diante da Ponte Preta, a partir das 18h.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 CEARÁ

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga (Zeca), Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu, Matheus Trindade (Jhonny Lucas) e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Mateus Gonçalves, Léo Gamalho (Welder) e Yury Castilho (José Hugo). Técnico: Léo Condé.

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, David Ricardo, Luiz Otávio e Paulo Victor (Willian Formiga); Willian Maranhão, Breno (Zé Ricardo) e Jean Carlos (Guilherme Castilho); Saulo Mineiro, Nicolas (Bissoli) e Erick (Chrystian Barletta). Técnico: Guto Ferreira.

GOL – Léo Gamalho (pênalti), aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Yan Souto, Dudu, Mateus Gonçalves, Wellington Nem e Camutanga (Vitória). Warley, Paulo Victor, Bissoli e Breno (Ceará).

CARTÕES VERMELHOS – Jhonny Lucas e Wellington Nem (Vitória)





ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

RENDA – R$ 556.736,00

PÚBLICO – 22.987 presentes

LOCAL – Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).

