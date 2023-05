Vitória vence Botafogo-SP, segue 100% e lidera a Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 0:15 Compartilhe

Único time com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória fez mais uma vítima. Na noite desta sexta-feira, derrotou o Botafogo por 2 a 0, no estádio Santa Cruz, pela quinta rodada, em jogo duas quedas de energia.

Com o resultado, o Vitória dorme na primeira posição, com 12 pontos, dois a mais do que o Criciúma, na vice-liderança. O Botafogo, por sua vez, que conheceu a sua segunda derrota consecutiva, tem nove, na quinta colocação.

Com muitos jogadores conhecidos em seu elenco, o Vitória não demorou a envolver o Botafogo e criou uma boa oportunidade logo de cara. Aos sete minutos, Osvaldo foi acionado em velocidade, invadiu a área e mandou perto do gol. A resposta do Botafogo foi com Salatiel, que chutou fraco e facilitou a vida do goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória continuou apertando. Welder teve duas chances de marcar, mas pecou na finalização. Na melhor delas, Matheus Albino salvou. Aos 34 minutos, não teve jeito. Após cobrança de falta, Léo Gomes apareceu como elemento surpresa para desviar de cabeça e fazer 1 a 0.

O Botafogo tentou responder nos minutos finais, mas esbarrou na marcação do Vitória e foi para o intervalo atrás do marcador.

No segundo tempo, o Botafogo foi com tudo em busca do gol e acabou dando o contragolpe para o Vitória. Aos 16 minutos, em bela trama de contra-ataque, Osvaldo avançou pela direita e devolveu para Welder, que só empurrou.

Logo após o gol, a força caiu no estádio Santa Cruz. Foram mais de 20 minutos de paralisação até que as torres de iluminação fossem ligadas novamente. Mas não durou muito. Uma nova queda de energia ocorreu, o que fez com que boa parte da torcida fosse embora.

Assim que a energia voltou, os times já não tinham o mesmo ritmo. Sob gritos de “olé”, o Vitória fez a bola rodar e ainda fez o terceiro. Aos 45 minutos, Tréllez recebeu em velocidade, driblou Matheus Albino e deu números finais ao duelo.

O Botafogo volta a campo no domingo (14), às 20h30, diante do ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN). No mesmo dia, às 18h, o Vitória recebe o Atlético-GO, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 3 VITÓRIA

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio, Carlinhos, Diogo Silva e Jean; Guilherme Madruga (Osman), Tárik, Luiz Henrique (Lucas Cardoso) e Gustavo Xuxa (Carlos Manuel); Robinho (Edson Carioca) e Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Rodrigo Andrade (Railan), Léo Gomes (Diego Fumaça) e Giovanni Augusto (Rafinha); José Hugo (Thiago Lopes), Welder (Tréllez) e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Léo Gomes, aos 34 minutos do primeiro tempo. Welder, aos 16, e Tréllez, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Osman (Botafogo); Camutanga, Lucas Arcanjo e Rafinha (Vitória).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 51.060,00.





PÚBLICO – 3.195 torcedores.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

