Vitória vai até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO e se manter na frente da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 5:00 Compartilhe

Na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai enfrentar o Atlético-GO, neste domingo, pela 25ª rodada, a partir das 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Dono do maior número de vitórias – 15 – e do melhor ataque, com 36 gols – o Vitória chega com 47 pontos.

O time baiano, porém, sabe das dificuldades que vai ter na capital goiana. O rival está embalado por três vitórias seguidas, tem 37 pontos e está bem focado em encostar na briga pelo G-4 – zona de acesso.

Mais cedo, às 15h45, na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Avaí fazem um duelo catarinense, onde ambos chegam em situações ruins na tabela, lutando contra o rebaixamento. Apesar de vir de quatro jogos sem derrota, o time da capital soma apenas 26 pontos, enquanto o rival tem 25, ficando fora da zona de rebaixamento apenas por conta dos critérios de desempate.

Na segunda-feira, o duelo entre Botafogo-SP e ABC no estádio Santa Cruz, às 20h, fecha as disputas da rodada. Sem vencer há cinco rodadas, com 33 pontos, o time paulista tenta voltar a vencer para continuar abrindo distância da zona de rebaixamento. O rival, por sua vez, é lanterna com apenas 14 pontos e tenta manter vivo o sonho de evitar o rebaixamento.

Confira os jogos da 25ª rodada da Série B:

Domingo

15h45

Chapecoense x Avaí

18h

Atlético-GO x Vitória

Segunda-feira

20h

Botafogo-SP x ABC

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias