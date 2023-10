Vitória tira Juventude do G-4 com empate e se isola ainda mais na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/10/2023 - 22:16 Para compartilhar:

O Vitória aumentou a diferença para o vice-líder Sport para seis pontos ao empatar com o Juventude por 0 a 0 neste domingo, no Barradão, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, tirou o time gaúcho do G-4.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 65 pontos, na primeira colocação, ficando muito próximo do acesso, que pode ser confirmado na próxima rodada. O Juventude, com 57, é o quinto. O Criciúma, em quarto, também tem 57.

Na liderança da Série B e contra um adversário direto na luta pelo acesso, o Vitória foi cauteloso e optou por jogar no contra-ataque. Com isso, criou poucas oportunidades de gol e viu o time visitante ser mais perigoso. Aos 21 minutos, Erick Farias cabeceou com perigo e colocou Lucas Arcanjo para trabalhar.

O goleiro teve que fazer outra grande defesa aos 26, em uma cobrança de falta de Jean. O Juventude ainda pressionou, mas o Vitória conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo. O time baiano chegou com perigo aos 49. Léo Gamalho aproveitou a sobra e encheu o pé. A bola foi para fora.

O panorama continuou no segundo tempo. Os times optaram por não se arriscar. Mesmo assim, o Vitória cresceu e chegou com perigo aos 16 minutos. Léo Gamalho recebeu de Dudu, mas pegou mal na bola e desperdiçou mais uma oportunidade de gol.

O jogo acabou caindo de produção na reta final. O Vitória se mostrou satisfeito com o resultado, que o deixou ainda mais na liderança da Série B. Já o Juventude não achou ruim conquistar um ponto diante do líder do campeonato.

Na próxima rodada, o Juventude recebe o Ituano na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No domingo, às 18h, o Vitória recebe o Vila Nova, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 JUVENTUDE

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raylan, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas (Zeca); Rodrigo Andrade (Matheus Bianqui), Dudu e Matheusinho (José Hugo); Mateus Gonçalves (Giovanni Augusto), Osvaldo (Wellington Nem) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Dani Bolt (Kadi), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Matheus Vargas (Vini Paulista) e Nenê (Erick Farias/Ruan); David (Tite) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

CARTÕES AMARELOS – Dudu, Matheus Trindade, Raylan, Rodrigo Andrade e Wellington Nem (Vitória); Alan Ruschel, Gabriel Taliari e Zé Marcos (Juventude)

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG)

RENDA – R$ 681.535,00

PÚBLICO – 29.146 torcedores.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

