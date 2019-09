Vitória supera Vila Nova em Goiânia e se afasta da zona do rebaixamento

O Vitória conquistou importante resultado fora de casa em confronto direto contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela abertura da 21ª rodada, o time baiano derrotou o Vila Nova, por 2 a 0, no estádio Olímpico de Goiânia (GO), e se afastou da zona da degola.

Com 21 pontos, o Vila Nova é o 17º colocado, o primeiro dentro da zona de rebaixamento e fica três pontos abaixo do Vitória, com 24, que pula para a 14ª posição e invicto há sete rodadas.

No entanto, os dois ainda podem ser ultrapassados já que todos os demais clubes que brigam para deixar as últimas colocações ainda jogam na rodada. Até mesmo o Guarani, lanterna, com 19 pontos, pode ultrapassar o Vila Nova se vencer o Oeste.

O Vitória foi superior no primeiro tempo e abriu o placar aos 27 minutos com o atacante Wesley. Ele arriscou da entrada da área e a bola desviou na defesa, encobrindo o goleiro Rafael Santos e morrendo no fundo do gol.

Ainda antes do intervalo, o time visitante ampliou em um lindo lance. Wesley tocou para Anselmo Ramon, que fez o pivô e devolveu de calcanhar para o companheiro marcar seu segundo gol no jogo com um chute forte e no ângulo.

Na segunda etapa, o Vitória passou a atuar recuado e viu o Vila Nova pressionar. O time da casa criou diversas chances, mas falhava na finalização. No lance de maior perigo, Alan Mineiro chegou a acertar a trave em cobrança de falta.

Mesmo sem assustar nos contra-ataques, o Vitória teve competência para se fechar e conter os avanços do adversário, assegurando o resultado fora de casa sem sofrer gols.

O Vila Nova volta a campo na quinta-feira, dia 12 de setembro, quando enfrenta a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Vitória recebe o Guarani no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 x 2 VITÓRIA

VILA NOVA – Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos (Capixaba), Diego Jussani e Romário; Edinho, Ramon (Carlinhos) e Alan Mineiro; Robinho, Benítez (Mailson) e Gustavo Henrique. Técnico: Marcelo Cabo.

VITÓRIA – Ronaldo; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Rodrigo Andrade (Felipe Garcia), Lucas Cândido e Felipe Gedoz (Chiquinho); Wesley (Léo Gomes) e Anselmo Ramon. Técnico: Carlos Amadeu.

GOLS – Wesley, aos 27 e aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS – Mailson (Vila Nova); Felipe Garcia e Felipe Gedoz (Vitória).

RENDA – R$ 28.675,00.

PÚBLICO – 1.993 pagantes (2.885 no total).

LOCAL – Estádio Olímpico de Goiânia (GO).