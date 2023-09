Vitória supera o Tombense e abre quatro pontos na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 0:15 Compartilhe

O Vitória segue mais líder do que nunca na Série B do Campeonato Brasileiro e caminha a passos largos para seu retorno à elite nacional. Em duelo válido pela 30ª rodada superou o Tombense por 1 a 0, nesta sexta-feira, e abriu quatro pontos do vice-líder Sport. Matheuzinho, já na segunda etapa, foi o autor do gol.

Foi a terceira vitória seguida do Vitória, após aquele trágico 6 a 0 contra o CRB. O time chegou a 58 pontos e abriu quatro pontos do Sport, que ficou no empate mais cedo contra o Avaí, por 2 a 2. Já o Tombense segue na zona vermelha da tabela, em 18.º, com 26 pontos, a cinco pontos do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Opostos na tabela, o duelo entre Vitória e Tombense começou amarrado, com ambos se estudando dentro de campo. Emoção mesmo foi a partir dos 15 minutos, quando Wagner Leonardo cabeceou e Felipe fez a defesa, evitando o tento dos donos da casa. O time mineiro respondeu logo em seguida, com Kleiton, porém o atacante mandou por cima do gol.

Com o jogo mais aberto, o Vitória, com mais qualidade, começa a ter o domínio da partida. Apesar da posse de bola, o time baiano só conseguia levar perigo nas bolas paradas, sua principal jogada. Pelo chão, o time tinha dificuldade de criar, esbarrando na segura defesa do Tombense. Na reta final, o líder do campeonato até chegou a balançar as redes, mas o gol de Iury Castilho foi anulado por impedimento.

Na segunda etapa, o Vitória voltou pressionando o Tombense. Querendo ampliar a vantagem na liderança, o time baiano desta vez inverteu as jogadas, e, ao invés de apostar no jogo aéreo, começou a arriscar mais de longe. E não deu outra. Com 10 minutos, Matheuzinho fez bela jogada individual e bateu colocado da entrada da área, para abrir o placar.

O Vitória seguiu ofensivo. Léo Gamalho quase ampliou na sequência em chute de longa distância, tirando tinta da trave. Depois, o atacante teve o cabeceio defendido por Felipe. O Tombense tentou uma tímida reação. Nas raras aparições, Matheus Frizzo quase completou para o gol, mas a defesa fez o corte providencial antes. Na reta final, o Vitória prendeu a bola no ataque e gastou tempo até o apito final.

Na próxima rodada, o Vitória volta a campo no domingo (8), às 18h, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse. Já o Tombense atua no sábado, às 15h30, contra o Juventude, no Soares de Azevedo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 TOMBENSE

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan Souto (Marco Antônio), Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade (Gegê) e Matheuzinho (Pablo Diogo); Osvaldo (Wellington Nem), Iury Castilho (José Hugo) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Zé Ricardo (Emerson Barbosa), Bruno Matias e Matheus Frizzo (Kevin); Kleiton (Keké), Marcelinho (Robert) e Alex Sandro (Alexandre Jesus). Técnico: Moacir Júnior.

GOL – Matheuzinho, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dudu, Wellington Nem e Yan Souto (Vitória); Matheus Frizzo (Tombense).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 707.195,00

PÚBLICO – 28.506 total

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).





