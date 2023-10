Vitória supera o Guarani e aumenta vantagem na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2023 - 20:13 Compartilhe

O Vitória caminha a passos largos para retornar à elite do futebol brasileiro. Neste domingo, o time baiano fez valer o mando de campo no Barradão para vencer o Guarani por 2 a 0, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com mais um resultado positivo, chegou aos 61 pontos e abriu cinco sobre o vice-líder, o Atlético-GO (56), e sete sobre o quinto colocado, o próprio Guarani (54), que deixou o G-4.

O duelo envolvendo dois dos primeiros colocados da tabela começou quente e muito estudado. Ambos se revezavam no ataque e buscavam chutes de média distância para surpreender. Com mais precisão, o Vitória foi quem abriu o placar aos 18 minutos. Matheusinho arriscou e Pegorari espalmou. Na sobra, Osvaldo cruzou e Léo Gamalho só empurrou para as redes. Atrás no placar, o Guarani também ficou em desvantagem em campo. Logo depois Matheus Bueno recebeu o segundo amarelo por reclamação e acabou expulso aos 26.

Com um a mais, o Vitória continuou com mais posse de bola, mas só conseguiu uma finalização, com Léo Gamalho, defendido sem dificuldade por Pegorari. Na reta final, os donos da casa diminuíram o ritmo e viram os visitantes crescerem. Matheus Bueno arriscou de longe e Lucas Arcanjo defendeu. Depois, o próprio volante cabeceou tirando tinta da trave esquerda. Apesar dos sustos, o líder da Série B levou a vitória parcial para o intervalo.

Na segunda etapa, o Vitória não hesitou. Logo com quatro minutos, usando sua maior força na competição, Wagner Leonardo ampliou. Após cobrança de escanteio, o zagueiro apareceu para cabecear para o gol. O Guarani sentiu o golpe. Logo depois, Iury Castilho chegou a marcar o terceiro, porém o lance foi anulado por impedimento. Assim como no primeiro tempo, o Vitória foi diminuindo o ritmo e o Guarani cresceu em campo.

Com as substituições, o time paulista ganhou fôlego. Gustavo França finalizou colocado e Lucas Arcanjo evitou o gol. Depois, após cruzamento, Camutanga tirou a bola quase em cima da linha, em cabeceio de Wálber. O Vitória respondeu também com boas mexidas em campo e Giovanni Augusto quase fez o terceiro. Na reta final, os donos da casa priorizaram a posse da bola e controlaram a partida até o apito final, para conquistar mais três pontos e aumentar as chances de acesso.

Na próxima rodada, o Vitória encara o Sampaio Corrêa, na sexta-feira, às 19h, no Castelão, em São Luís (MA). Também na sexta-feira, às 21h30, o Guarani visita o Mirassol, no estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 X 0 GUARANI

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Rodrigo Andrade (Léo Gomes), Dudu (Gegê) e Matheusinho (Giovanni Augusto); Osvaldo (Wellington Nem), Iury Castilho e Léo Gamalho (José Hugo). Técnico: Léo Condé.

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Isaque), Matheus Bueno e Bruninho (Lucas Araújo); Bruno José (Bruno Mendes), João Victor (Gustavo França) e Derek (Pablo Thomaz). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Léo Gamalho, aos 18 minutos do primeiro tempo. Wagner Leonardo, aos 4 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Bruninho (Guarani); Wagner Leonardo e Iury Castilho (Vitória).

CARTÃO VERMELHO – Matheus Bueno (Guarani).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 712.654,00.

PÚBLICO – 27.887 pagantes (29.093 no total).

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).





