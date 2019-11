Vitória supera Brasil de Pelotas e se afasta da zona de rebaixamento

O Vitória deu mais um importante passo para se manter no Campeonato Brasileiro da Série B na próxima temporada. Nesta terça-feira, a equipe baiana recebeu o Brasil de Pelotas, no Barradão, em Salvador, pela 33.ª rodada, e venceu por 3 a 0, com dois gols marcados em cabeceios, sendo que no outro Eron aproveitou bobeada da zaga gaúcha.

Com o resultado, os donos da casa foram aos 40 pontos, apenas dois abaixo dos visitantes. Dessa forma, ambos os times seguem distantes da zona da degola, que, no momento, é composta por São Bento, Vila Nova, Criciúma e Figueirense, enquanto o Londrina é o primeiro fora.

O duelo começou com uma boa oportunidade para cada lado. Primeiro, logo aos cinco minutos, o zagueiro Bruno Aguiar saiu jogando errado, fazendo com que a bola chegasse em Lucas Cândido. O meio-campista do Vitória resolveu arriscar e levou perigo em finalização rasteiro. Depois, aos seis, a dupla de ataque do Brasil de Pelotas tabelou até que Guilherme Queiroz finalizou e tirou tinta da trave.

Depois de um período morno, a primeira etapa voltou a ficar movimentada com nova chegada dos visitantes. Aos 22, o lateral Ednei cobrou falta da intermediária e encontrou o zagueiro Nirley. Ele conseguiu fazer o desvio, mas a bola saiu à direita. Na sequência, aos 23, o atacante dos donos da casa, Eron, tentou jogada individual e finalizou da entrada da área, mas mandou pela rede do lado de fora.

Já aos 39, o lateral-esquerdo Thiago Carleto bateu o escanteio, e a defesa do Brasil de Pelotas espirrou errado. O zagueiro Ramon se posicionou bem dentro da área e pegou em cheio, mas a bola passou rente à trave direita. Quase aos 46, o Vitória abriu o placar. O atacante Anselmo Ramon fez o pivô, tabelou com Eron e cruzou na medida para Lucas Cândido, que chegou testando firme e balançou as redes.

O Vitória se aproximou ainda mais do triunfo logo aos dois minutos da etapa final. Afinal, Thiago Carleto cobrou falta da intermediária e encontrou o zagueiro Everton Sena entrando livre dentro da área. O defensor se posicionou e escorou firme, sem dar qualquer possibilidade de defesa para o goleiro Carlos Eduardo.

Com o placar dilatado e com a situação na tabela de classificação praticamente resolvida, o Brasil de Pelotas optou por não se expor muito. Dessa forma, só conseguiu ameaçar aos 15 minutos, quando o zagueiro Bruno Aguiar arriscou e bateu falta da intermediária com muita força, obrigando o goleiro Martín Rodriguez a fazer boa defesa.

Já aos 32, Eron percebeu que o Brasil trocava passes de maneira perigosa, aproveitou domínio equivocado de Carlos Jatobá e, na saída do goleiro adversário, deu um tapa de pé direito, aumentando a vantagem e garantindo a vitória rubro-negra.

O Vitória volta a campo na sexta-feira, às 19h15, quando visitará o Paraná, na Vila Capanema, em Curitiba. Também pela 34.ª rodada, o Brasil de Pelotas recebe o Oeste, no Bento Freitas, às 19h de sábado.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 3 X 0 BRASIL DE PELOTAS

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Rodrigo Andrade (Baraka); Léo Gomes (Romisson) e Lucas Cândido; Felipe Garcia, Anselmo Ramon (Felipe Gedoz) e Eron. Técnico: Geninho.

BRASIL DE PELOTAS – Carlos Eduardo; Ednei, Bruno Aguiar, Nirley e Willian Formiga; Leandro Leite (Pereira) e Ari Moura; Carlos Jatobá e Juba (Cristian); Guilherme Queiroz e Murilo Rangel (Washington). Técnico: Bolívar.

GOLS – Lucas Cândido, aos 45 minutos do primeiro tempo; Everton Sena, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

CARTÕES AMARELOS – Everton Sena e Van (Vitória); Nirley (Brasil de Pelotas)

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA)