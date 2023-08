Vitória socialista no Congresso espanhol aproxima Sánchez do governo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 12:36 Compartilhe

O Congresso dos Deputados da Espanha, definido nas eleições de 23 de julho, iniciou sua legislatura nesta quinta-feira (17) com a escolha de uma socialista para presidir o Parlamento, graças ao apoio dos independentistas catalães, o que aumenta a possibilidade um novo governo de esquerda liderado por Pedro Sánchez.

Francina Armengol, 52 anos, recebeu os votos de 178 deputados, dois a mais que a maioria absoluta, graças ao apoio dos sete deputados do ‘Junts per Catalunya’ (JxCat, Juntos pela Catalunha), o partido de Carles Puigdemont que representa a ala dura do independentismo catalão.

“Em consequência, a senhora Francina Armengol é proclamada presidente do Congresso”, anunciou Cristina Narbona, que, no papel de deputada de mais idade da Câmara, presidiu a primeira sessão da nova legislatura, como determinam as normas do Parlamento.

Armengol derrotou a candidata do conservador Partido Popular (PP), Cuca Gamarra.

O partido conservador foi o mais votado nas eleições de julho e conseguiu 137 cadeiras no Congresso, 16 a mais que o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que, no entanto, tem mais possibilidades de estabelecer alianças.

“O que não sabemos é até que ponto vão essas concessões, essas cessões. E exigimos luz (…) do Partido Socialista para que os espanhóis saibam o que cedeu ao movimento de independência para obter seus votos”, disse Gamarra à imprensa.

– Atentados de Barcelona –

O apoio dos independentistas de Puigdemont, refugiado na Bélgica desde 2017 e procurado pela justiça espanhola, veio depois de um acordo que contempla que o catalão e as outras línguas espanholas podem ser utilizadas no Congresso dos Deputados.

“Esta presidência vai permitir o uso de todas essas línguas no Congresso a partir desta sessão”, anunciou Armengol em seu primeiro discurso.

O acordo também contempla que a Espanha se esforçará para que estes idiomas sejam utilizados como línguas de trabalho na União Europeia, além da criação de uma comissão de investigação sobre a suposta espionagem de independentistas catalães por parte dos serviços de inteligência espanhóis.

O pacto também menciona a criação de uma comissão de inquérito sobre os atentados extremistas em Barcelona e Cambrils em 2017, que completam seis anos nesta quinta-feira, porque os independentistas expressam suspeitas sobre o Estado.

“É necessário esclarecer os vínculos dos serviços de inteligência espanhóis com o imã Es Satty”, o mentor dos ataques, que morreu nos atentados, e “se os aparelhos do Estado tinham informações sobre os atentados e esclarecer porque não foi possível evitá-los”, afirmou o JxCat sobre os ataques que deixaram 16 mortos.

Os atentados já foram julgados e terminaram com condenações dos três sobreviventes da célula jihadista, integrada por nove pessoas.

A eleição da nova presidente do Congresso era muito aguardada, não tanto porque este cargo representa a terceira autoridade do país, e sim porque o resultado representaria um indício claro sobre a possibilidade de Sánchez ser reeleito em uma votação de posse que pode acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro.

O JxCat afirmou que o acordo deve ser cumprido para tratar da posse de Sánchez.

Puigdemont alertou, em mensagem na rede social X – antigo Twitter -, que o acordo negociado até a madrugada desta quinta-feira “não pode ser, de forma alguma, vinculado à candidatura”, por isso será necessário trabalhar novamente seu apoio.

– Segundo round: a posse –





Este foi apenas o primeiro round de uma batalha cujo resultado depende dos sete deputados do ‘Junts per Catalunya’, ou seja, de Puigdemont, e o próximo será a posse do chefe de Governo.

O paradoxo foi provocado pelos resultados inesperados das eleições parlamentares de 23 de julho, quando o PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, conquistou uma vitória muito abaixo do esperado.

Para a sessão de posse, os dois blocos, de um lado o governo demissionário de esquerda, e, do outro, a direita e extrema-direita, parecem ter condições de contar com o apoio de 171 deputados cada. Além dos sete deputados do JxCat, a única deputada de um partido regional das Ilhas Canárias também será decisiva.

A situação inesperada dá protagonismo ao JxCat, que pode decidir se Pedro Sánchez permanece à frente do governo da Espanha ou, em caso contrário, se o país terá que convocar novas eleições nos próximos meses. Está praticamente descartado que os independentistas votem no PP.

bur-CHZ-al/zm/fp/aa

X

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias