Vitória só precisa do empate contra o Novorizontino para confirmar o acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 4:30 Para compartilhar:

O Vitória pode confirmar o seu acesso e dar um largo passo para ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando enfrenta o Novorizontino no interior de São Paulo, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada, a partir das 18 horas. Basta empatar ou vencer para, de forma matemática, garantir a sua presença na elite nacional em 2024.

O time baiano lidera com tranquilidade, com 66 pontos, mas não vai ter moleza em Novo Horizonte (SP), porque o time da casa, com 57 pontos, tem chances de subir. Se o Vitória perder, mesmo assim pode carimbar o acesso, mas daí vai depender de tropeço ou do Criciúma, que pega o Guarani, em Campinas, ou do Juventude, que vai enfrentar o ABC, em Natal (RN). Estes dois jogos serão disputados na terça-feira.

O título também está bem perto das mãos do Vitória, porém, não poderá ser confirmado neste domingo. Mas se vencer o Novorizontino, daí o Vitória vai torcer para que o Criciúma empate ou perca. Se o time baiano empatar, daí terá que torcer por derrotas de Criciúma e Juventude.

No outro jogo, a partir das 15h45, o desmotivado Ceará, com 47 pontos e sem chance de brigar pelo acesso, recebe o Mirassol, que faz boa campanha, soma 57 pontos e ainda sonha com seu primeiro acesso à elite. Este jogo, sem maior interesse para o time local, será realizado no estádio Presidente Vargas, na capital Fortaleza.

Confira os jogos da 36ª rodada:

DOMINGO

15h45

Ceará x Mirassol

18h

Novorizontino x Vitória

TERÇA-FEIRA

19h

Guarani x Criciúma

21h30

ABC x Juventude

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias