Vitória se reabilita diante do Novorizontino e volta para o G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 20:20 Compartilhe

Depois de sofrer duas derrotas consecutivas e deixar a zona de aceso da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória voltou a vencer ao bater por o Novorizontino por 2 a 1, neste domingo, no estádio Barradão, em Salvador, no encerramento da 17.ª rodada.

Vencer foi ainda mais importante porque aconteceu em cima de um concorrente direto ao G-4. Agora, o Vitória aparece em quarto lugar, com 31 pontos, um à frente do Novorizontino, em quinto lugar e agora há quatro jogos sem vencer. Eles ficam atrás dos três primeiros colocados: Vila Nova-GO e Criciúma com 34 pontos cada e Sport, com 32.

O time baiano vinha de derrotas fora de casa para Juventude e Vila Nova, ambas por 1 a 0. Mesmo assim, a torcida marcou a sua presença em grande número no Barradão, formando aquele clima de força e confiança.

Mas, dentro de campo, o Vitória não entrou na mesma sintonia, com muita lentidão na troca de passes e chegando pouco ao ataque. O Novorizontino assumiu o papel de visitante, priorizando a marcação e muito tímido no ataque. Tudo começou a mudar a partir do momento que saiu o primeiro gol, aos 32 minutos. Wellington Nem lançou Matheus Gonçalves pelo lado direito, de onde saiu o cruzamento rasteiro.A bola passou pelo goleiro, pelos zagueiros e sobrou para Osvaldo, que ajeitou e bateu forte.

Com o time energizado, quase que o Vitória ampliou três minutos depois, outra vez em jogada iniciada por Matheus Gonçalves. Mas, agora ele saiu em velocidade pelo lado esquerdo, aproveitando passe de Gegê. Desta vez, o cruzamento saiu para trás, onde Wellington nem bateu de primeira, porém, bem acima do travessão.

Mais tranquilo, o Vitória marcou o segundo gol aos 41 minutos em jogada ensaiada pelo técnico Léo Condé. Na intermediária ofensiva, Wellington Nem cobrou falta com um levantamento em direção à grande área. Os atacantes chamaram a atenção da marcação, enquanto o zagueiro Camutanga apareceu no segundo pau para cabecear bem no alto, fora do alcance de Jordi.

O final de jogo, com sete minutos de acréscimos, foi eletrizante. O Novorizontino, enfim, chegou na frente com perigo em duas finalizações de longe. Uma com Aylon e outra com Marlon.

Nos segundos finais, quase que o Vitória marcou outro gol num chute de longe de Wellington Nem. A bola quicou na frente do goleiro Jordi, que mesmo assim conseguiu rebater.

Para tentar uma reviravolta no placar, o técnico Eduardo Baptista voltou com mudanças no Novorizontino para o segundo tempo. Tirou seus dois atacantes, Ronaldo e Aylon, para as entradas de dois descansados: Rodolfo e Felipe Marques, respectivamente. O Vitória ameaçou primeiro, num chute forte de Railan e que Jordi defendeu no alto, aos 13 minutos.

O lance DEU confiança demais ao Vitória que, aos poucos, se acomodou. Para complicar, o time paulista diminuiu o placar aos 23 minutos, com um desvio de cabeça de Geovane. Ele surpreendeu a marcação após o escanteio cobrado em curva por Marlon.

Apesar da vantagem numérica, o jogo passou a ficar perigoso para o Vitória, que poderia sofrer o empate num lance de bola parada. O time baiano ainda criou boas chances para marcar, mas o goleiro Jordi fez três boas defesas. Fora o sofrimento, a torcida festejou muito a vitória reabilitadora.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 18.ª rodada. O Vitória vai até Recife (PE) para enfrentar o Sport, outro concorrente direto pelo acesso, na Ilha do Retiro a partir das 21h30. O Novorizontino volta para casa, onde vai enfrentar o Londrina, ameaçado de queda, a partir das 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 NOVORIZONTINO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Yan Souto (João Victor) e Wagner Leonardo; Felipe Vieira (Marcelo), Gegê (Jhonny Lucas), Dudu e Matheus Gonçalves; Osvaldo (Welder) e Wellington Nem (Matheuzinho). Técnico: Léo Condé.

NOVORIZONTINO – Jordi; Renato, César Martins (Zé Mateus), Ligger (Guilherme Mattos) e Willean Lepo; Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Ronaldo (Rodolfo) e Aylon (Felipe Marques). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Osvaldo, aos 32, e Camutanga, aos 41 minutos do primeiro tempo. Geovane, aos 23 minutos do segundo tempo.





ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

CARTÕES AMARELOS – Wagner Leonardo e João Victor (Vitória). César Martins, Jordi e Guilherme Matos (Novorizontino)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias