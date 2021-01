Vitória se aproxima do Z4 após empate com Operário pela Série B

O Vitória empatou em 1 a 1 com o Operário-PR neste domingo (3), em Salvador, e ficou perto de ingressar na zona de rebaixamento (Z4) da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, com 37 pontos, a equipe baiana é o 15ª colocada, a apenas a dois pontos em relação ao primeiro clube do Z4, o Náutico. Já o Operário-PR tem tudo para terminar o campeonato no meio da tabela. O Fantasma está em 11º lugar, com 42 pontos.

Mal iniciou o jogo, válido pela 32ª rodada, e atacante Vico cobrou falta e abriu o placar para o Vitória. Porém, os baianos ficaram pouco tempo na frente. Aos seis minutos, o camisa 9 Ricardo Bueno, de cabeça, igualou o marcador para o Operário-PR. Aos 22, Thiago Lopes, do Vitória, arriscou e a bola saiu rente à trave do goleiro Martín Rodríguez. Na sequência, o ímpeto ofensivo de ambas as equipes diminuiu, sobressaindo o jogo truncado de marcação no meio de campo.

O começo do segundo tempo foi movimentado como foi no primeiro tempo, entretanto não saiu gols. Aos 6, Léo Ceará finalizou forte de longa distância, forçando Martín Rodríguez fazer difícil defesa. Também de fora da área, da intermediária, aos 10, o Fantasma assustou em um chute de Douglas Coutinho que explodiu no travessão.

Com forte marcação de ambos os lados, o caminho até o gol adversário estava sendo os chutes de fora da área. Aos 30, Vica bateu da altura da meia lua provocando difícil defesa de Martín Rodríguez, que espalmou para a linha de fundo. Os paranaenses responderam aos 40 com Rafael Carioca, que cabeceou na pequena área, com liberdade, por cima da meta do goleiro Cesar. No finalzinho do jogo, os rubro-negros pressionaram, mas os visitantes se defenderam com segurança.

O próximo compromisso do Operário-PR será na próxima sexta-feira (8)contra o Oeste, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já o Vitória visita o América-MG no sábado (9), às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

A 32ª rodada chega ao fim amanhã (4) com dois confrontos: o Paraná recebe o Botafogo-SP, +as 17h, no estádio Durival Britto, em Curitiba; e o Confiança encara o Náutico, às 20h, na Arena Batistão, na capital Aracaju.

