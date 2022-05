Vitória sai do Z4 e Mirassol segue na ponta; veja o resumo da Série C neste domingo Equipe baiana venceu o Confiança e deixou a zona da degola assim como a Aparecidense

O domingo (22) contou com cinco jogos válidos pela sétima rodada do Brasileirão Série C de 2022. Depois de ficar no Z4 durante todo o começo da competição, o Vitória conseguiu deixar a zona da degola, assim como a Aparecidense. Por outro lado, depois de perder seu primeiro jogo no torneio, o Mirassol voltou a triunfar e se manteve na liderança. Confira o resumo:





MIRASSOL 2 X 1 ALTOS-PI

Depois de conhecer sua primeira derrota na Série C na última semana, o Mirassol entrou em campo buscando continuar na liderança do campeonato e conseguiu. Kauan fez os dois gols do time da casa, ambos no segundo tempo. Já nos minutos finais, Ramon Baiano descontou para o Altos. Com o resultado, o Leão chegou aos 16 pontos e se manteve em 1° lugar. Enquanto isso, os visitantes aparecem em último, com apenas três.

MANAUS 1 X 1 SÃO JOSÉ-RS

Na capital amazonense, o Manaus chegou a sair na frente do São José-RS, com gol de Rafael Ibiapino. Entretanto, antes mesmo do intervalo, Cláudio Maradona deixou tudo igual para o Zequinha. Com o resultado, o time da casa aparece na 7ª colocação, com 12 pontos somados. Enquanto isso, os gaúchos ficam com nove, em 12°.

VITÓRIA 3 X 0 CONFIANÇA

Enfim o Vitória deixou a zona de rebaixamento da Série C. Em casa, o Rubro-Negro recebeu o Confiança e aplicou um sonoro 3 a 0, que foi construído ainda no primeiro tempo. Rafinha (duas vezes) e Rafael Santiago fizeram os gols do jogo. Com o resultado, o time baiano chegou aos sete pontos e agora é o 16° colocado. Enquanto isso, os sergipanos ficam com cinco, na 18ª posição.

APARECIDENSE 3 X 2 FLORESTA-CE

A Aparecidense foi mais uma equipe que deixou a zona de rebaixamento nesta rodada. Em casa e com muita emoção, os goianos venceram o Floresta. Alex Henrique fez dois gols para o time mandante, mas Raphael Luz devolveu na mesma dose para os visitantes. Nos acréscimos, coube a Luiz Paulo fazer o tento da vitória. Sendo assim, o time da casa chegou aos oito pontos e é o 15° colocado. Enquanto isso, os cearenses aparecem em 10°, com 10.

PAYSANDU 2 X 1 VOLTA REDONDA

Em casa, o Paysandu bateu o Volta Redonda e entrou no G8 da Série C. No primeiro tempo, Marlon colocou os paraenses na frente, mas Igor Bolt deixou tudo igual. Na etapa final, Danrlei Medeiros fez o segundo e decretou a vitória. Com o resultado, o Papão chegou aos 12 pontos e assumiu a 5ª colocação. Por outro lado, o Voltaço tem 10 e aparece na 8ª posição.