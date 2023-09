Vitória quer manter liderança e Guarani foca em se firmar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2023 - 8:00 Compartilhe

O domingo reserva dois jogos importantes na briga pelas primeiras colocações da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelos válidos pela 28ª rodada, o Vitória busca a reabilitação após três jogos de jejum para continuar na liderança. Já o Guarani foca na terceira vitória seguida para se firmar no G-4 – zona de acesso.

As emoções do dia começam às 15h45, quando o Guarani recebe o Tombense, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com o apoio do seu torcedor que promete ir em bom público, os paulistas têm 47 pontos quer se manter no G-4. Nas últimas quatro rodadas, venceu três jogos e empatou um.

O rival vive uma situação totalmente diferente e tenta um bom resultado fora de casa para embalar. Apesar de vir de vitória por 3 a 0 em cima do lanterna ABC na rodada passada, o time mineiro está na zona de rebaixamento com apenas 25 pontos. Mais tarde, às 18h, Vitória e Avaí entram em campo no estádio Barradão com objetivos muito diferentes. Sem vencer há três jogos e vindo de uma goleada humilhante por 6 a 0 contra o CRB, o time baiano busca recuperar a dignidade para se manter na liderança. Atualmente tem 49 pontos e nesta Série B não tinha vivido um jejum de vitórias tão grande.

O Avaí, que vem em uma crescente nas últimas rodadas da Série B, tem 30 pontos e tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento. Na rodada passada, venceu o Novorizontino por 1 a 0 e agora tenta manter o embalo.

A 28ª rodada será encerrada nesta segunda-feira com um jogo marcado para as 21h. Jogando em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino busca a reabilitação diante do embalado Ceará. Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

Domingo

15h45

Guarani x Tombense

18h

Vitória x Avaí

Segunda-feira

21h

Novorizontino x Ceará

