‘Vitória que fortalece o grupo que temos’, diz Ramon Menezes Comandante destaca como Vasco superou série de desfalques para bater o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo, e diz que atletas já entenderam forma da equipe jogar

O técnico Ramon Menezes não escondeu a relevância da vitória do Vasco sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, em São Januário. Em entrevista coletiva divulgada pela VascoTV neste domingo, o comandante cruz-maltino destacou a superação da equipe.

– Temos de sair muito satisfeito. Com tudo o que estamos vivendo, a pandemia, perdendo jogadores, atuando na quarta e domingo… É quase impossível contar com todos os atletas 100%. O mais importante é que este grupo tem o entendimento perfeito de tudo o que está se passando da parte tática, todo mundo buscando sua recuperação física, por isso estamos conseguindo os resultados – e exaltou:

– Dedico muito o resultado aos jogadores, pela entrega, pela luta, se na parte ofensiva, não faz sua um grande jogo, na defensiva você faz um grande jogo. Além disto, o Athletico-PR tem uma metodologia de trabalho. E nós estamos superando a cada dia – completou.

O comandante falou sobre a opção por sacar Benítez no intervalo da partida. O meia deu lugar a Bruno Gomes.

– Eu entendi que se deixo o Benítez, poderia perdê-lo na sequência. É uma tomada de decisão que tem que ser feita pensando no decorrer da competição – disse.

Aos seus olhos, a dedicação em campo do Cruz-Maltino trouxe um bom indicativo para a sequência do Brasileiro.

– Saio daqui muito satisfeito. Sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil. Fortalece o grupo, mostra os jogadores que nós temos, que não muda mesmo quando há troca de jogadores. Estou feliz com o grupo, com a sequência, sua luta, um time que joga com a alma tecnicamente, mas não falta a ideia, você vê a ideia de jogo.- disse.

