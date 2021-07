Vitória pressiona no fim e arranca empate do Goiás, pela Série B Os visitantes marcaram o tento de igualdade nos 40 minutos

Neste sábado (3), Vitória e Goiás entraram em campo pelo encerramento dos jogos do dia na Série B. Após primeiro tempo morno, o segundo foi bem agitado e os visitantes abriram o placar com Dadá Belmonte. Enquanto os mandantes empataram com Bruno Oliveira.

Com o empate, o Goiás permanece na 4ª colocação, com 16 pontos conquistados. Já o Vitória estaciona na 16ª, com sete, a mesma pontuação da zona de rebaixamento. Na próxima partida o Esmeraldino encara o Náutico, em casa, enquanto o Leão visita o Confiança.

Perigo somente nos minutos finais do primeiro tempo

Os primeiros 20 minutos foi de nenhuma jogada com mais perigo. As equipes erraram muito nos passes e nas decisões ofensivas. O Vitória tentava jogar mais com toques e o Goiás acelerando, mas ambos não tiveram êxito. A primeira grande chance apareceu nos 30′, quando Albano cobrou escanteio, Ronaldo se enrolou com a bola e quase que o goleiro marcou contra.

Logo depois, novamente o Goiás no campo ofensivo, desta vez, o atacante Alef Manga foi lançado em velocidade, ganhou dos zagueiros e finalizou bonito, mas Ronaldo espalmou. Enquanto isso, os mandantes chegaram com mais perigo somente com 42 minutos de partida, com Ronan pegando o rebote e parando na defesa de Tadeu. Em seguida, João Pedro também teve oportunidade, porém cabeceou para fora.

Quem não faz…

O Vitória começou o segundo tempo em cima do seu adversário e teve duas boas oportunidades de abrir o placar. Primeiro, Dinei acertou um belo chute, de longe, e a bola bateu na trave. Logo depois, Raul Prata cobrou falta com estilo e Tadeu pulou no ângulo para buscar.

A resposta dos visitantes foi certeira, visto que Caio Vinícius parou no travessão, mas após jogada trabalhada, Dadá Belmonte recebeu na área e mandou para o fundo das redes para o Goiás.

Aos 22′, Guilherme Santos chutou e Tadeu fez a defesa, quatro minutos depois, Raul Prata cabeceou na trave, assim como David, mais tarde. Finalmente, os mandantes empataram com Bruno Oliveira, em cobrança de falta, no final do confronto.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

VITÓRIA 1 x 1 GOIÁS

Local: Estádio Barradão, Salvador-BA

Data/horário: 03 de julho de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

Assistente 1: Ricardo Junio de Souza

Assistente 2: Frederico Soares Vilarinho

Gols: Dadá Belmonte (9’/2T) (0-1), Bruno Oliveira (40’/2T) (1-1)

Cartões amarelos: Breno, Elvis, Miguel Figueira, Pintado (técnico) e Bruno Mezenga (Goiás), Pedrinho e Roberto (Vitória)

VITÓRIA: Ronaldo; Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace Reis e Pedrinho; João Pedro (Bruno Oliveira 31’/2T), Cedric, Pablo Siles e Soares; Ronan e Dinei. Técnico: Ramon Menezes.

GOIÁS: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo (Heron 38’/1T); Breno, Caio, Dadá Belmonte (Luan Dias 28’/2T) e Albano (Elvis – Intervalo); Alef Manga (Miguel Figueira 18’/2T) e Índio (Bruno Mezenga – Intervalo). Técnico: Pintado.

